Есть эскизы с Кремлем и даже с Путиным.

"Укрпочта" после успеха почтовой марки "Русский военный корабль, иди...!" готовит выпуск новых марок, связанных с войной против России.

Об этом во время телемарафона заявил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

"У нас есть много новых идей. Есть много наших героев, героев Украины, города-герои, которым можно посвятить эти марки. Но есть и мемы уже – "Добрый вечер, мы из Украины" или "Слава героям". Есть эскизы с Кремлем очень мощные, есть даже эскизы с главой Кремля, я думаю, что с главой Кремля это уже будет последняя марка серии, чтобы закрыть тему", - сказал он.

По его словам, компания планирует провести онлайн-голосование по поводу того, каким должен быть эскиз новой марки серии.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля "Укрпочта" ввела в обращение почтовые марки "Русский военный корабль, иди...! Героям слава!".

Справка УНИАН. "Русский военный корабль, иди...!" – фраза, произнесенная украинским морским пехотинцем в ответ на предложение российского военного корабля сдаться во время атаки на остров Змеиный в первый день военного вторжения России в Украину 24 февраля. После этого выражение стало одним из символов борьбы Украины с российскими захватчиками.

Вас также могут заинтересовать новости: