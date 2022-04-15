Ажиотаж, предположительно, вызван новостью о том, что флагман ЧФ РФ, крейсер "Москва" затонул.

В Киеве возле здания главпочтамта люди выстроились в очередь, чтобы купить новую марку "Русский военный корабль, иди...!".

Об этом сообщила Укрпочта. "Пожалуй, впервые в истории, когда очередь за почтовой маркой больше, чем за айфоном", - пошутили в ведомстве.

Ажиотаж, предположительно, вызван новостью о том, что флагман ЧФ РФ, крейсер "Москва", который в начале войны угрожал защитникам украинского острова Змеиный, затонул.

В ответах на многочисленные комментарии под постом почтовики уточняют, что марку можно купить также в мини-маркете на сайте. Однако он тоже имеет сложности из-за большого количества желающих.

"Просим с пониманием отнестись к техническим проблемам в работе магазина, которые вызваны бешеным количеством заказов со всего мира. Мы опубликовали на нашем вебсайте информацию для клиентов относительно того, как приобрести марку. Рекомендуем оформлять заказ в незагруженный период – когда в Украине ночные часы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля Укрпочта ввела в обращение новую марку с фразой-ответом защитников острова Змеиный "Русский военный корабль, иди...". Марку выпустили миллионным тиражом двумя номиналами для внутреннего пользования и отправки за границу.

Вас также могут заинтересовать новости: