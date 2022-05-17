Он сказал, что российские оккупанты заманивают жителей в город обещаниями о компенсации за разрушенное жилье.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко призвал жителей, которые уехали, не возвращаться в город и не верить обещаниям оккупантов о компенсациях за разрушенное жилье.

Об этом он заявил в эфире информационного телемарафона.

"Мы должны понимать, что ограничений на возвращение нет, но мы также должны понимать, что въехать можно – выехать очень сложно. Надо потом будет проходить эти пытки, фильтрационные центры, получать справки, и это новый опыт, который, к сожалению, очень грустный. И не все, кто попадают в Мариуполь, имеют возможность потом выехать из Мариуполя. Это надо понимать", - сказал Бойченко.

Он сказал, что российские оккупанты заманивают жителей в город обещаниями о компенсации за разрушенное жилье.

"Те разговоры, которые сегодня есть, что российские войска предлагают приезжать и получить компенсационные выплаты за поврежденное имущество, - это бред и ложь. Потому что город почти разрушен - 90% жилого сектора повреждено, 70% - это прямое попадание, 50% превратили россияне в пепел", - сказал мэр.

По словам Бойченко, на сегодня сумма возмещения составляет миллиарды долларов, и обещания оккупантов являются лишь пропагандой, которую они распространяют, чтобы привлекать больше людей в город.

"А затем, как обычная террористическая организация, они будут торговаться в отношении этих эвакуационных миссий. Это ловушка, надо это понимать", - подчеркнул Бойченко.

Как сообщал УНИАН, ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты в Мариуполе начали регистрацию на компенсацию за уничтоженное жилье и/или потерю члена семьи. За жилье обещают 500 тыс. рублей (ориентировочно 6 тыс. долларов), за погибшего члена семьи – 3 млн рублей (ориентировочно 33 тыс. долларов).

При этом в заявлении мариупольцы должны указывать, что имущество было уничтожено украинскими военными, а близкие убиты украинской армией. В случае отсутствия/отказа такой отметки оккупанты сообщают, что никакая компенсация проведена не будет.