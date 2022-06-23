Также наши защитники подбили два БТРа и две БМД противника.

Львовские десантники сбили разведывательно-ударный вертолет России Ка-52 "Аллигатор" стоимостью $16 млн.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Цель уничтожил стрелок-зенитчик 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

"Также наши защитники подбили два БТРа и две БМД противника. Так держать!" – написал Козицкий.

Война в Украине и российская авиация:

По состоянию на 14 июня 2022 года зенитные ракетные войска Воздушных сил Украины сбили уже 500 воздушных целей, включая крылатые ракеты, БПЛА, самолеты и вертолеты противника.

Российские самолеты и вертолеты не залетают в воздушное пространство над той украинской территорией, которая находится непосредственно под контролем Вооруженных сил Украины.

Россия сосредоточила вокруг Украины большой потенциал – авиагруппировку из около 700 летательных аппаратов (450 самолетов и 250 вертолетов).

17 июня российский летчик разбил военный самолет на границе с Украиной.

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