За сутки на юге страны уничтожено 20 оккупантов, а также ликвидировано самоходную гаубицу, зенитную установку, тягач, 4 единицы автомобильной техники и 2 склада боеприпасов.

В течение суток 22 июня враг дважды атаковал Одесщину обе ракеты уничтожены над морем подразделениями противовоздушной обороны.

Об этом сообщило оперативное командование "Пивдень" по итогам суток 22 июня по оперативной обстановки в зоне ответственности.

Как отмечается, ситуация на Николаевско-Херсонском направлении сложная, но контролируемая.

"Противник продолжает ведение боевых действий в контрбатарейной тактике на рубежах обороны. Вертолетом нанесен удар по нашим позициям, но под нашим огнем в ответ Ка-52 быстро отступил", - отмечает командование.

Согласно сообщению, в течение суток враг совершил три ракетных удара по южным регионам.

Кроме Одесчины состоялся массированный ракетный удар 7 ракетами типа "Оникс" по Николаеву. Поражена производственная и социальная инфраструктура города. В результате попаданий в нескольких районах областного центра возникли пожары. Горела сухая трава и емкости с подсолнечным маслом. Масштабный пожар на площади более 300 кв. м ликвидирован. По уточненным данным погиб один и ранены два гражданских лица.

Также продолжается военная операция по поражению сил и средств противника на острове Змеином - зафиксировано попадание в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

В целом, за сутки в ходе выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач в операционной зоне уничтожено 20 оккупантов, а также выведен из строя безвозвратно: самоходную гаубицу "Мста-С", 23-мм зенитную установку, тягач, 4 единицы автомобильной техники. Кроме того, ликвидированы 2 вражеских склада боеприпасов на Херсонщине.

"Окончательные вражеские потери доразведываются", - указано в сообщении.

Также командование информирует, что корабельная группировка вражеского флота сейчас составляет 5 ракетных и 3 больших десантных корабля.

"Усиление шторма заставило провести определенную рокировку сил, но сути задачи и силы угрозы это не меняет. Также повышается вероятность бесконтрольного движения морских мин, в частности, в направлении побережья", - отмечают в ОК "Пивдень".

Как сообщал УНИАН, 20 июня враг выпустил по югу Украины 14 крылатых ракет. В результате обстрела погиб охранник логистического продуктового склада.

К вечеру 22 июня начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что украинские военные сбили вражескую ракету, запущенную по Одесской области.

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