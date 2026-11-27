Премьера сериала Sonnental запланирована на март 2027 года.

Стриминговый сервис HBO Max показал первый тизер долгожданного нового проекта от создателей сериалов "Тьма" (Dark) и "1899" Янтье Фризе и Барана бо Одара.

Немецкий детективный сериал Sonnental, название которого дословно переводится как "Солнечная долина", расскажет о профайлерке Ане Фоглер, которая возвращается в свой родной городок посреди немецкого леса для расследования жестокого убийства. С появлением новых жертв она обнаруживает связь между преступлениями и мрачными поучительными историями из известной немецкой детской книги 1845 года "Неряха Петер" (Struwwelpeter) Генриха Гофмана.

Главную роль в сериале получила немецкая актриса Лиза Викари, которая также была одной из ключевых звезд "Тьмы" (там она сыграла Марту).

Видео дня

Также в проекте задействованы Петер Курт ("Гудбай, Ленин!", "Между рядами", "Берлинский герой", "Франц", сериал "Вавилон-Берлин"), Ян Фридрихсен ("Дети леса 3", сериал "СОКО Лейпциг") и другие.

Премьера сериала запланирована на март 2027 года, он будет состоять из шести эпизодов.

Предыдущие проекты Янтье Фризе и Барана бо Одара

Напомним, научно-фантастический хоррор-сериал "Тьма" (2017-2020) немецких режиссеров-супругов Янтье Фризе и Барана бо Одара стал первым оригинальным сериалом Netflix, снятым в Германии. Он получил признание критиков и зрителей по многим параметрам, хотя некоторые и критиковали его за слишком запутанный сюжет.

В 2022 году Фризе и Одар создали еще один сериал для Netflix – многоязычный "1899", сочетавший в себе элементы мистики, триллера и научной фантастики. Однако, несмотря на то, что сериал задумывался на несколько сезонов и первый сезон закончился многообещающим сюжетным поворотом, а также показал высокие рейтинги и был положительно воспринят критиками и зрителями, стриминговый сервис принял решение закрыть его из-за слишком больших затрат на производство. После этого режиссеры прекратили сотрудничество с Netflix.

Вас также могут заинтересовать новости: