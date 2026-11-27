Эти предупреждения были объявлены на фоне отражения атаки беспилотников в Ленинградской области России.

Неизвестный дрон ненадолго нарушил воздушное пространство Латвии утром 27 ноября. Об этом сообщили вооруженные силы страны, передает Reuters.

Отмечается, что это стало очередным случаем нарушения воздушного пространства государства-члена Европейского Союза и НАТО.

В ответ на это были задействованы истребители НАТО и дрон-перехватчик, а для восточной части муниципалитета Лудза была объявлена тревога в связи с нарушением воздушного пространства, которая вскоре была отменена. Кроме того, была отменена следующая тревога с меньшим уровнем угрозы для муниципалитета Балви, расположенного к северу от Лудзы.

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"Эти предупреждения были объявлены на фоне того, как в Ленинградской области России отражали атаку беспилотников, в ходе которой, по словам губернатора области Александра Дрозденко, было сбито более 40 беспилотных летательных аппаратов", – подчеркивает издание.

Reuters добавляет, что такое вторжение в воздушное пространство Латвии произошло из-за опасений по поводу распространения войны в Украине за её пределы, ведь Киев и Москва постоянно обмениваются ударами.

Журналисты напомнили, что во вторник Польша обвинила Москву в умышленном нарушении её воздушного пространства, заявив, что российский разведывательный беспилотник ненадолго пересек границу.

Латвия и Россия – что известно

Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал ЕС закрыть границы Евросоюза для всех россиян. По его словам, Евросоюз не в состоянии провести проверку сотен тысяч российских туристов, которых он, как и прежде, впускает на свою территорию.

"Впускать в ЕС такое количество людей сейчас слишком опасно. Мы не должны уступать России, мы не должны проявлять слабость. Никто не может проверить такое количество людей", – подчеркнул политик.

Кроме того, он исключил возможность восстановления нормальных отношений с Москвой после прекращения огня в Украине.

"Некоторые считают, что после прекращения огня возможно восстановление нормальных отношений с Россией. Это невозможно. Наступила новая эра", – сказал латвийский премьер.

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