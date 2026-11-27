Неизвестный дрон ненадолго нарушил воздушное пространство Латвии утром 27 ноября. Об этом сообщили вооруженные силы страны, передает Reuters.
Отмечается, что это стало очередным случаем нарушения воздушного пространства государства-члена Европейского Союза и НАТО.
В ответ на это были задействованы истребители НАТО и дрон-перехватчик, а для восточной части муниципалитета Лудза была объявлена тревога в связи с нарушением воздушного пространства, которая вскоре была отменена. Кроме того, была отменена следующая тревога с меньшим уровнем угрозы для муниципалитета Балви, расположенного к северу от Лудзы.
"Эти предупреждения были объявлены на фоне того, как в Ленинградской области России отражали атаку беспилотников, в ходе которой, по словам губернатора области Александра Дрозденко, было сбито более 40 беспилотных летательных аппаратов", – подчеркивает издание.
Reuters добавляет, что такое вторжение в воздушное пространство Латвии произошло из-за опасений по поводу распространения войны в Украине за её пределы, ведь Киев и Москва постоянно обмениваются ударами.
Журналисты напомнили, что во вторник Польша обвинила Москву в умышленном нарушении её воздушного пространства, заявив, что российский разведывательный беспилотник ненадолго пересек границу.
Латвия и Россия – что известно
Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал ЕС закрыть границы Евросоюза для всех россиян. По его словам, Евросоюз не в состоянии провести проверку сотен тысяч российских туристов, которых он, как и прежде, впускает на свою территорию.
"Впускать в ЕС такое количество людей сейчас слишком опасно. Мы не должны уступать России, мы не должны проявлять слабость. Никто не может проверить такое количество людей", – подчеркнул политик.
Кроме того, он исключил возможность восстановления нормальных отношений с Москвой после прекращения огня в Украине.
"Некоторые считают, что после прекращения огня возможно восстановление нормальных отношений с Россией. Это невозможно. Наступила новая эра", – сказал латвийский премьер.