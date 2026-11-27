Украинские военные начали осваивать лазерный комплекс "Тризуб-3000", способный противодействовать FPV-дронам, разведывательным БПЛА и "Шахедам".

Первое украинское подразделение начало осваивать и применять в боевых условиях отечественный лазерный комплекс противовоздушной обороны "Тризуб-3000". Он был допущен к боевому применению в сентябре этого года. Об этом сообщает "Милитарный", ссылаясь на данные компании-разработчика Celebra Tech.

На видео можно увидеть, как комплекс тестируют против FPV-дронов и применяют для обезвреживания различных типов боеприпасов и боевых частей.

"Работаем и днём, и ночью, в различных условиях. То есть всё это сейчас фиксируется, конспектируется, изучается. Нужно понимать его возможности и именно понимать, как его использовать в правильной последовательности", – отметил военнослужащий с позывным "Рубин".

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Известно, что комплекс мощностью 3 кВт оснащен системой наведения на основе искусственного интеллекта, которую интегрируют с радарами для захвата и сопровождения мелких и скоростных целей.

Комплекс работает в автоматическом и полуавтономном режимах, а его расчет состоит из наблюдателя-корректировщика и оператора.

Разработчики отмечают, что "Тризуб" в основном используется против разведывательных и FPV-дронов, однако систему также можно применять для обнаружения и уничтожения мин, поражения бронетехники или подачи целевказки боевым турелям с автоматическим оружием.

Также сообщается, что во время испытаний по ослеплению ударных БпЛА типа "Шахед" лазер на расстоянии до 5 км поражал матрицу тепловизионной камеры беспилотника, в результате чего дрон сбивался с курса. В то же время физическое уничтожение целей происходит на меньших расстояниях.

"Мы охотимся именно на "Шахеды", охотимся на разведывательные дроны. Немного сложно работать именно с реактивными "Шахедами", но мы стараемся с этим справиться", – добавил военный.

"Милитарный" пишет, что модульная конструкция комплекса позволяет быстро менять конфигурацию оборудования и ремонтировать его в полевых условиях, а в перспективе разработчики намерены применять комплекс и против ракет.

Лазерное оружие – последние новости

Ранее военный эксперт Павел Нарожный указал на основные недостатки лазерного оружия. По его словам, речь идет о габаритах самой установки, которая размером примерно с грузовик.

"Весь смысл этого оружия у всех производителей одинаков – они берут 2–3 лазера для сварки и пытаются их синхронизировать и направить на реактивный "Шахед" или любой другой дрон. Из преимуществ такого оружия – очень дешевый выстрел. Грубо говоря, за 100 гривен вы сбиваете этот дрон. Это очень условная сумма", – высказался эксперт.

В то же время советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов объяснил принцип работы лазерного оружия. По его словам, такое оружие при удержании в одной точке может выводить из строя внутренние узлы беспилотников.

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