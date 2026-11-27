Чиновники в ЕС откровенно признаются, что им нечего терять в конфликте с Трампом.

Лидеры Евросоюза все больше склоняются к идее возможного открытого конфликта с президентом США Дональдом Трампом. И касается это сразу нескольких важных вопросов - от налогов на цифровые услуги до правил оборонных закупок и финансирования помощи Украине.

В частности, Трамп очень недоволен продолжающейся поддержкой Украины со стороны Европы. А Евросоюз как раз готовится утвердить до конца этого года новый кредит Киеву на 45 миллиардов евро, пишет Politico. Тем не менее, после годов торговых войн и напряжения вокруг политики по Украине европейские лидеры уже успели привыкнуть к постоянным трениям с Вашингтоном.

Еще одно проблемное направление - это предложение Кошты закрепить в бюджете "европейский приоритет" в оборонных закупках. Проект семилетнего бюджета ЕС предусматривает именно такой приоритет в сферах обороны и космоса. То есть американские компании просто не смогут претендовать на выгодные контракты, которые финансируются из бюджета ЕС. Это уже вызвало резкую критику со стороны американских чиновников, отмечают журналисты.

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Тревогу насчет "европейского приоритета" забила и Румыния - член НАТО. Министр обороны страны Штефан-Раду Опря заявил: "Нам нужны американские технологии в Европе. И, с моей точки зрения, мы должны искать способы для сотрудничества и обеспечения американского присутствия".

Правда, такие публичные протесты - это скорее исключение, чем правило среди стран ЕС, которые уже готовятся к сокращению американских войск и военной техники в Европе, говорится в материале

Острый момент - раскол между Трампом и Европой по вопросу Украины

Во время недавнего телефонного разговора 19 ноября с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп, по словам трех европейских чиновников, которые знают о содержании встречи, снова жаловался на то, что он называет "выбрасыванием миллиардов" на поставки оружия и денег Украине. По его мнению, все это идет на конфликт, в котором "гибнет много людей".

Правда, лидеры ЕС эту жалобу Трампа, похоже, пропустили мимо ушей, ведь они сейчас рассматривают предложение предоставить Украине еще один кредит на 45 миллиардов евро, как мы писали ранее.

В целом в бюджете ЕС предусмотрено около 100 миллиардов евро для Украины. А высокопоставленные чиновники ЕС также рассказали, что ведутся активные обсуждения о возможных дополнительных кредитах для Киева.

"С Соединенными Штатами многое из того, чего мы так боялись, уже произошло, - отметил первый дипломат ЕС. - Мы фактически уже не имеем поддержки для Украины. Мы были вынуждены согласиться на несбалансированное торговое соглашение. И они и дальше продолжают сильно давить".

Другие новости о Европе и Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Германия хочет наказывать страны, которые не присоединятся к помощи Украине. В своем послании канцлер пригрозил заблокировать принятие многолетнего бюджета ЕС на 2028-2034 годы (переговоры по которому ведутся в настоящее время), если "все" государства-члены ЕС не примут участия в оказании этой поддержки.

Кроме того, в Европе резко осудили план США по гарантиям безопасности для Украины. Кушнер заявил, что Россию якобы вполне устраивают послевоенные гарантии безопасности для Украины, которые будут основываться на тех же принципах, что и статья 5 Устава НАТО, предусматривающая совместную оборону.

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