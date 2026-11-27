В Германии, к примеру, уже 53% взрослых граждан выступают против военной помощи Украине.

Пока европейские лидеры добиваются утверждения еще одного многомиллиардного кредита для Украины, часть их же избирателей тянет ситуацию в противоположном направлении. Так, в Германии - крупнейшей и самой мощной экономике Европы - сейчас уже 53% взрослых граждан выступают против отправки военной помощи Украине.

Такие результаты принес опрос, который на этой неделе провел некоммерческий фонд Körber Stiftung. При этом доля тех, кто поддерживает помощь Киеву, упала до 46% - по сравнению с 59% еще год назад. Эти результаты вписываются в общую тенденцию последних лет, когда усталость от войны все больше растет. А война, напомним, уже приближается к пятой годовщине с того момента, как кремлевский диктатор Владимир Путин начал полномасштабное вторжение, пишет Politico.

Для центристских лидеров Европы, которые уже и так сталкиваются с нехваткой денег в бюджетах и ростом поддержки популистов-скептиков в отношении Украины, политический риск сейчас очень серьезный. Но многие из политиков продолжают настаивать на своем. Для них цена отказа от финансирования Киева значительно выше, чем даже игнорирование общественного мнения.

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По их словам, если Европа сейчас отступит, Путин сразу объявит о победе. А после этого он только осмелеет и может пойти на новые агрессивные шаги по расширению своих территорий - в частности, в страны Балтии, говорится в материале.

Сценарий поражения Украины

Аналитики подчеркивают, что сценарий поражения Украины на самом деле обошелся бы европейским правительствам в астрономические суммы. Ведь им пришлось бы кардинально усиливать собственную оборону, чтобы противостоять возросшей угрозе со стороны России, пишет СМИ.

"Мы все понимаем, что чем дольше идет война, тем выше риск того, что граждане от нее устанут", - заявила министр по делам ЕС Швеции Джессика Розенкранц. Но европейская поддержка Украины, по ее словам, "является экзистенциальной - это не какая-то "приятная опция". А если Украина проиграет - цена этой катастрофы для всей Европы будет "очень высокой", предупредила министр.

Дебаты о финансировании Украины разворачиваются в поворотный момент. Украина входит уже в свою пятую зиму под российскими обстрелами. Мирные переговоры при посредничестве США пока не принесли никакого прорыва. А союзники Украины в ЕС боятся: любой признак ослабления решимости Европы только убедит Путина, что время играет на его стороне.

При этом их главный аргумент довольно жесткий. Поддержка Украины - это уже давно не только о том, чтобы не дать Путину силой перерисовать карту Европы. На самом деле речь идет о защите собственной национальной безопасности и тех национальных бюджетов, на которых держится весь образ жизни европейцев, отмечают журналисты.

"Европа и Украина связаны, потому что Украина сейчас воюет за всех нас, - заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал на подходе к саммиту Евросовета в Брюсселе. - Мы здесь всего лишь считаем евро, а они проливают кровь".

Премьер-министр Польши Дональд Туск, в свою очередь, заявил, что дешевая Европа может оказаться очень дорогой ошибкой, ведь безопасность имеет свою цену.

Цена поражения

В прошлом году исследование показало интересные цифры. Если Россия хотя бы частично победит, в Европу могут хлынуть до 10 миллионов украинских беженцев. А это серьезно увеличит расходы на социальную помощь в принимающих странах и только подольет масла в огонь популизма, говорится в материале.

Кроме того, НАТО будет вынуждено перебрасывать все новые и новые силы на восточный фланг альянса - а это означает резкий рост оборонных расходов для всех стран-союзников.

По оценкам, общая стоимость такого сценария для Европы может достичь 1,6 триллиона евро. Это вдвое больше, чем будет стоить европейцам сценарий, в котором Украина наоборот выиграет. Об этом говорится в отчете консалтинговой фирмы Corisk и Норвежского института международных дел.

Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики и бывший министр экономики Украины, подчеркнул, что российская победа однозначно привела бы к серьезному экономическому кризису в самой Европе. По его словам, правительствам придется не только тратить гораздо больше на оборону и на размещение миллионов украинских беженцев.

Пострадает еще и торговля. А инвестиции в соседние страны - такие как Польша и Румыния - серьезно упадут.

Вопрос финансирования сейчас становится критически острым

Сообщается, что правительство президента Украины Владимира Зеленского постепенно теряет деньги, поскольку международные пожертвования сокращаются. По прогнозам, Украине в следующем году не хватит 70 миллиардов евро на военные и бюджетные нужды.

Лидеры ЕС сейчас как раз обсуждают план, как закрыть две трети этого дефицита с помощью нового кредита на 45 миллиардов евро. Этот кредит планируется обеспечить за счет долгосрочного бюджета ЕС, который, впрочем, еще не согласован, подчеркивают журналисты.

Чтобы Украина получила то, что ей действительно нужно, ключевой станет поддержка самой крупной экономики Европы - Германии. Берлин уже является самым крупным донором Украины в Европе. Так, с 2022 года Германия выделила Киеву 54 миллиарда евро военной, финансовой и гуманитарной помощи. Это второе место в мире после США - согласно данным Ukraine Support Tracker Института Киля.

Канцлер Германии Фридрих Мерц - сейчас самый влиятельный лидер в ЕС. И он также является одним из самых сильных сторонников Украины. Теперь Мерц намерен закрепить долгосрочное финансирование для Киева в следующем семилетнем бюджете ЕС.

Тревога в Германии

При этом Мерц предупреждает, что амбиции России на самом деле выходят далеко за пределы Украины. Он призвал усилить поддержку Киева. Отвечая критикам "справа и слева", которые утверждают, что Европа слишком много тратит на Украину, Мерц подчеркнул: "Москва на самом деле хочет не только Украину".

Министр обороны Германии Борис Писториус также признал, что немцы все больше разочарованы. "Это давит на людей, это стоит денег, это вызывает тревогу", - признал он. Правда, при этом министр добавил: "Речь уже не только об Украине - речь о стабильности всей Европы".

Главная политическая проблема, с которой сталкиваются эти центристы, заключается в том, что усталость избирателей все чаще играет на руку именно тем партиям, которые хотят сократить помощь Киеву, пишет СМИ.

Так, в Германии 88% сторонников ультраправой партии "Альтернатива для Германии" выступают против военной поддержки Украины. Правда, чиновников в Брюсселе беспокоят гораздо меньше результаты нынешних опросов, чем возможные результаты выборов в следующем году.

Все внимание сейчас уже обращено на президентские выборы во Франции в апреле. Европейские дипломаты реально переживают - победа ультраправого лидера Марин Ле Пен может серьезно "подорвать" европейские финансы и резко сократить поддержку Украины.

Другие новости о поддержке Украины

Ранее УНИАН сообщал, что ЕС направит сильную команду на новый раунд мирных переговоров Украины и РФ. "Мы должны дать дипломатии наилучший шанс на успех. В последние недели мы наблюдали возобновление динамики в мирных переговорах", – подчеркнула председатель Европейской комиссии фон дер Ляйен.

Президент Франции, в свою очередь, заявил, что если они покинут Украину, то поставят под угрозу собственную безопасность. "Помощь Европейского Союза имеет решающее значение. Почему? Потому что с начала 2025 года продолжается вывод американских войск, а также потому, что эта война напрямую касается нас", – отметил Макрон.

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