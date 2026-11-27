Отключение электроэнергии на станции произошло в результате военных действий.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что сотрудничает с Россией и Украиной для организации нового локального перемирия на Запорожской АЭС, которая находится под контролем оккупантов, после очередного отключения внешнего электроснабжения. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении МАГАТЭ отмечается, что обе внешние линии электропередачи были отключены в 28-й раз с начала полномасштабного вторжения, а электроэнергия поставлялась с помощью дизель-генераторов.

В агентстве добавили, что отключение электроэнергии, "по сообщениям, произошло в результате военных действий".

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В то же время российские операторы станции опубликовали заявление, в котором подчеркнули, что отключение произошло "после срабатывания защитных устройств", а дизель-генераторы работают надлежащим образом.

Также генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что этот последний инцидент, "наряду с расположением станции на линии фронта в зоне активных боевых действий, приводит к крайне нестабильному внешнему электроснабжению".

В связи с этим он призвал обе стороны "конструктивно сотрудничать с МАГАТЭ с целью прекращения военных действий" и продолжения ремонтных работ.

Запорожская АЭС – последние новости

Как писал УНИАН, недавно на Запорожской АЭС произошел 16-й блэкаут с начала года. В частности, 8 ноября в 02:36 Запорожская АЭС лишилась питания от последней работающей линии 330 кВ "Феросплавная-1", которая обеспечивала её связь с украинской энергосистемой.

"Попытка автоматического повторного включения линии оказалась безуспешной. В настоящее время собственные потребности станции обеспечиваются исключительно за счет работы резервных дизель-генераторов", – сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

В то же время специалисты Greenpeace Украина предупреждали, что россияне готовят очередное преступление на Запорожской АЭС. Отмечается, что российский орган ядерного регулирования "Ростехнадзор" 22 октября выдал "лицензию" на эксплуатацию 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Однако такой шаг не имеет правовых оснований ни в Украине, ни в международной юрисдикции.

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