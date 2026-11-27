Кроме того, Гофман объяснил, почему в России не обращают внимания на значительные человеческие потери в Украине.

Путин – не гроссмейстер, как о нем отзывался спецпредставитель Трампа Джаред Кушнер, и точно не является "другом" США, как говорил президент Дональд Трамп. Он – шпион из КГБ, который руководит варварской войной в Украине. Об этом заявил офицер ЦРУ в отставке Дэн Хофман в эфире Fox News.

"Россия стоит на коленях, склоняя голову перед Китаем, чтобы экспортировать свои углеводороды. Россия полагается на Китай в вопросах военного оборудования двойного назначения, на Иран – в вопросах дронов, а на Северную Корею – в вопросах пушечного мяса, то есть войск и солдат, а также артиллерии. Так что война прошла не очень удачно", – сказал Гофман.

Он добавил, что администрация Трампа пыталась убедить Путина завершить войну в Украине с помощью экономических стимулов. В частности, предоставив Москве разрешение на экспорт дизельного топлива. Однако это не дало результата.

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"Это не привело к тому, что Владимир Путин прекратил свои варварские удары по критической инфраструктуре Украины. Это будет еще одна зима отключений электроэнергии для Украины. Поэтому у Украины нет иного выбора, кроме как продолжать эту борьбу за выживание. И если мы не будем продолжать повышать цену, которую Путин платит за ведение войны, война будет продолжаться", – подчеркнул Гофман.

Он также объяснил, почему, несмотря на большие потери в живой силе, Путин продолжает свою захватническую войну в Украине:

"Для нас в Америке это ужасная статистика. Но Владимир Путин не живёт в демократии. Российская Дума не осуществляет никакого контроля над ужасной политикой Владимира Путина. Российскому народу не позволено пользоваться свободой слова и собраний так, как мы здесь, в Соединенных Штатах. Поэтому, откровенно говоря, Владимиру Путину безразлично, сколько потерь. У него практически безграничный порог боли, которую он готов причинять собственным соотечественникам, будь то их сильно страдающая экономика или пролитая кровь и богатства за последние четыре года".

Он добавил, что безопасность путинского режима зависит от того, сможет ли Украина объединить свои коммерческие, стратегические и военные связи с Западом. И, по словам бывшего офицера, Путин боится этого больше всего.

"Он будет продолжать войну. Его цель – сокрушить правительство Украины и установить марионеточный режим. Он будет воевать, пока его не остановят. И именно поэтому я с самого начала, еще со времен вторжения, считаю, что администрация Байдена никогда не делала достаточно, чтобы предоставить Украине военное оборудование и поддержку, которые были ей нужны в первые дни. Война будет продолжаться до тех пор, пока Владимир Путин не дойдет до точки, когда больше не сможет воевать. Нам следовало бы позаботиться о том, чтобы Россия не добилась успеха в этой войне против Украины и не добилась изменения международно признанных границ силой", – подчеркнул Гофман.

Заявления США в отношении Путина

Напомним, во время встречи на полях саммита АТЭС в Китае президент США Дональд Трамп радостно поприветствовал кремлевского диктатора. Уже после саммита Трамп опубликовал совместное фото с Путиным, подписав его "мой друг". За это президент США получил ряд критических обвинений – как внутри страны, так и на международной арене.

Вскоре Путина активно восхвалял спецпредставитель Трампа Джаред Кушнер. Он назвал кремлевского диктатора "гроссмейстером политики" и "исторической личностью". Также Кушнер похвалил российскую переговорную команду.

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