Президент сравнил ситуацию с ограничениями связи с проблемами поставок ракет для систем ПВО Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что связь Starlink и Starshield на подконтрольной Украине территории восстановилась до нормального уровня, однако на оккупированных территориях ограничения продолжаются до сих пор. Об этом он рассказал в интервью BBC.

По его словам, из-за этого украинским защитникам сложнее перехватывать российские реактивные "Шахеды".

"Раньше у нас было больше проблем, но американская сторона послала некоторые позитивные сигналы", - отметил глава государства.

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Касательно ограничения работы систем Зеленский подчеркнул:

"Мы не можем догнать реактивные "Шахеды" перехватчиками на временно оккупированной территории. Мы можем делать это на контролируемой территории, но часто бывает уже слишком поздно. Они наносят удары по нашей инфраструктуре, энергетическим объектам и т. д.".

Когда его спросили, являются ли ограничения решением Белого дома, украинский лидер отметил, что технически их ввела компания SpaceX. Однако он не знает, кто именно принял такое решение с политической точки зрения.

"Это как пинг-понг: мы спрашиваем одну сторону, они говорят, что это другие; мы спрашиваем других, они говорят, что это не они", - сказал президент.

Также он сравнил ситуацию с ограничениями связи с проблемами поставок ракет для систем ПВО Patriot. Он добавил, что в обоих случаях решающим является политическое решение.

Ограничение работы Starlink в Украине - последние новости

Ранее СМИ сообщали, что ограничение скорости Starlink становится средством давления на Украину. По словам журналистов, решением этой проблемы мог бы стать переход от SpaceX к французской компании Eutelsat.

"Это симптом самой большой проблемы Зеленского, которая заключается в том, что Соединенные Штаты и/или Илон Маск – трудно сказать точно, кто за этим стоит – склонны оказывать на него давление, чтобы он принял условия Владимира Путина", – подчеркнул журналистам Кир Джайлз, научный сотрудник программы по вопросам России и Евразии в аналитическом центре Chatham House.

Также командир 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что ограничение скорости Starlink ослабит украинскую ПВО. Он отметил, что применение подобных средств позволяет управлять дронами в режиме реального времени.

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