Всю неделю по всей линии фронта враг продолжает варварские обстрелы мирных территорий.

Глава администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что войска РФ находятся в 50 километрах от города.

"Кривой Рог вместе со всей страной борется и работает на победу. Ситуация в Кривом Роге и Криворожском регионе полностью контролируется ВСУ и Военной администрацией. Линия боестолкновений находится в Херсонской области – это 50 км от города. Протяженность линии фронта составляет более 100 километров", - сообщил он.

По его словам, сегодня рашисты вели артиллерийский огонь по районам населенных пунктов Осокоровки, Трудолюбовки, Князевки и Таврийского.

"В течение недели противник предпринимал неоднократные попытки штурмовых действий на нашем направлении с целью выхода на административные границы Херсонской области. В частности, в районах населенных пунктов Ивановки и Заградовки. Все атаки врага были успешно отбиты нашими Вооруженными силами. Орки понесли значительные потери как в живой силе, так и военной технике. В том числе – БМП и танках", - сообщил Вилкул.

Наши войска не только обороняются, но и проводят успешные превентивные операции, чтобы не давать врагу организовывать наступления.

"Из того, что можно рассказывать - в районе Большой Александровки в Херсонской области был уничтожен склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага, более 70 человек убитыми. Были проведены и проводятся другие операции, но по понятным причинам я не могу о них рассказывать", - сообщил Вилкул.

Также всю неделю по всей линии фронта враг продолжает варварские обстрелы мирных территорий.

"Огонь ведется из всех видов вооружения – РСЗО, минометов и ствольной артиллерии. Под удары попадали Зеленодольск, Марьянское, Большая Костромка, Малая Костромка и ряд других населенных пунктов. Некоторые общины подвергаются обстрелам до шести (!) раз за день. Орки просто проводят тактику выжженной земли и запугивания жителей. Бьют по жилым домам, хозпостройкам, элеваторам, электростанциям и другим объектам инфраструктуры, которые к военным объектам вообще не имеют никакого отношения. При этом применяются запрещенные во всем мире кассетные и фосфорные боеприпасы. Просто варвары", - подчеркнул Вилкул.

Также в Кривой Рог продолжают прибывать беженцы с прифронтовых и временно оккупированных территорий.

"Орки не дают организовывать "зеленые коридоры", фактически удерживая людей в заложниках. Но люди вырываются всеми способами. В среднем в сутки в Кривой Рог приезжает 1000 беженцев, из них половина - с Херсонской области. Многие едут транзитом, но сейчас в городе более 50 000 беженцев. Помогаем всем, в том числе с расселением в наших школах и садиках, а кто требует особой помощи – в Терцентрах. Также, чтобы помочь людям в это военное время, мы сделали проезд в общественном транспорте Кривого Рога бесплатным для всех, в том числе переселенцев, военных, жителей Криворожского района", - отметил он.

Вся инфраструктура города работает стабильно. Работают все коммунальные службы, все социальные выплаты проводятся вовремя.

"В Кривом Роге сформирован стратегический запас продуктов и медикаментов. Поставленные задачи по формированию запасов были выполнены на 100%. Но мною принято решение продолжить эту работу и создавать дополнительные резервы. Военная администрация города продолжает оказывать помощь нашим военным в обеспечении – от формы, футболок, берцев до автомобилей, квадрокоптеров, приборов ночного видения. Так, все воинские части Криворожского гарнизона - подразделения ВСУ, ТРО, Нацгвардия полностью обеспечены бронежилетами на 100%. Мы закупили, изготовили и предоставили военным более 10 000 бронежилетов. Работа продолжается", - подчеркнул Вилкул.

Также постоянно ведется работа по укреплению рубежей обороны города и региона. Строятся новые укрепления, совершенствуются ранее построенные.

Напомним, в Кривом Роге задержали шпиона, который отправлял оккупантам информацию о ВСУ.

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