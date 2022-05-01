Украинские защитники отражают атаки врага.

Российские военные проводят боевые действия, что выйти на административные границы Херсонской области и создать благоприятные условия для наступления на города Николаев и Кривой Рог.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

"На Южнобугском направлении противник ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на города Николаев и Кривой Рог", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Николаевском направлении враг продолжает попытки огневого поражения позиций украинских войск.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве обороны Украины ожидают активизации боев на Криворожском и Николаевском направлениях.

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