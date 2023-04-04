Почти 1900 украинских городов и сел нуждаются в восстановлении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что линия активных боевых действий в Украине сейчас составляет более 1200 километров.

Об этом Зеленский заявил во время выступления на видеовстрече с Национальной ассоциацией губернаторов США. По его словам, линия активных боевых действий в Украине сейчас – более 1200 километров.

"Это как из Вашингтона, D.C., в Чикаго и обратно! Фронт в общем - еще больше. Миллионы людей живут в городах и селах, откуда мы либо уже выгнали российский флаг, либо готовимся выгнать. Вдумайтесь в это количество: почти 1900 городов и сел нашей страны нуждаются в восстановлении. Школы и церкви, жилые дома и предприятия, транспорт и электростанции... Все вы хорошо знаете, что такое после разрушительного торнадо восстановить условия для жизни. Вы это делаете! Мы делаем это! Но после ударов человеческой стихии, человеческого зла, а не природного катаклизма", - отметил президент.

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Он подчеркнул, что восстановление Украины будет крупнейшим в Европе экономическим проектом при жизни нескольких поколений.

"Эту войну Россия развязала не так против нашей страны, как против свободы в Европе и мире в целом. И когда спрашивают, почему Америка должна помогать Украине и инвестировать в нашу оборону, я отвечаю: просто взгляните на реальность. Миллионы украинских семей разорваны войной, миллионы вынуждены искать в других странах защиты от российского террора. Сотни украинских городов и сел сожжены российской артиллерией, ракетами, авиацией и иранскими дронами, которые использует Россия", - сказал Зеленский.

Глава государства напомнил о разрушенных российскими оккупантами Угледаре и Мариуполе, заминированных украинских полях и сотнях тысяч украинцев, которые силой депортированы в Россию.

"Это то, что принесло государство - зло Украине. А если все это будет шириться дальше по Европе? Городами и землями ваших союзников... Тех, в отношении кого вы имеете священный долг защиты. Сколько тогда это будет стоить Америке? Кремль мечтает унизить Америку, Европу, весь свободный мир... Кремль мечтает расколоть НАТО, спровоцировать конфликт, который поставит вашу нацию перед выбором: воевать или нет", - считает он.

По мнению Зеленского, именно Украина сейчас является надежной последней границей США и надежной границей.

"1200 километров боев в Украине. А сколько плюс к этому может быть еще в Европе? Украина способна не допустить расширения войны. Способна одержать победу над Россией на нашей земле. Враг свободы должен проиграть быстро и надежно там, куда зашел с преступной и неспровоцированной агрессивной войной. Вот почему мы обращаемся за поддержкой к США, за оружием и за финансами. Выстоит Украина - выстоит ваш мир, ваши союзники и партнеры", - подчеркнул президент.

Он также поблагодарил США за поддержку и предоставленное вооружение.

"Это услуги и решения, которые приближают украинскую победу, дают украинцам стабильность жизни несмотря на войну, – это ваше производство, ваших Штатов и людей... Каждый из штатов уже имеет опыт помощи нам. Не только обороне, но и людям, в частности в лечении и реабилитации солдат и гражданских – взрослых и украинских детей, которые были ранены российскими террористическими ударами и взрывами мин. Сотни и сотни американских компаний, банков и производств уже ведут бизнес с Украиной. Тысячи компаний придут в проект нашего восстановления", - уточнил Зеленский.

Он также напомнил, что отдельные штаты ведут переговоры об особом сотрудничестве по восстановлению Украины: Огайо и Харьковская область, Иллинойс и Киевская область, Миннесота и Черниговская область.

"Именно с Украиной Америка имеет возможность защитить свои ценности, совпадающие с нашими. Также наше сотрудничество создает новый рост для нашей и вашей безопасности, для нашей и вашей экономики, для рабочих мест в обеих наших странах. Главное - не проиграть время, не проиграть шанс, который имеем. Действовать сейчас, помогать сейчас. Украинцы делают так, чтобы американцам не пришлось воевать. И мы совместно приобретаем новую прочность для наших государств. И я уверен: всегда будем успешными", - добавил глава государства.

Зеленский также пригласил американских губернаторов посетить Украину.

США и Украина: последние новости от партнеров

Как сообщал УНИАН, 4 апреля Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете помощи безопасности для Украины на сумму до 500 миллионов долларов и 2,1 миллиарда долларов.

Новая помощь на сумму до 500 млн долларов предоставляется в рамках разрешения президента США Джо Байдена на изъятие со складов Пентагона большего количества боеприпасов для артиллерийско-ракетных систем повышенной мобильности HIMARS, средств перехвата для противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов. Также речь идет о противотанковых системах, стрелковом оружии, транспортных средствах большой грузоподъемности и техническом обслуживании, необходимом для укрепления украинских защитников на поле боя.

Кроме того, помощь на сумму 2,1 млрд долларов предоставляется в рамках инициативы безопасности помощи Украине (USAI). Средства будут выделены на средства противовоздушной обороны, артиллерийские и танковые снаряды, минометные системы, ракеты и противотанковые системы.

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