Генеральный Штаб переиграл россиян, отмечает представитель группировки.

На Лиманском направлении сейчас идет операция по окружению вражеской группировки.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый Общественному.

По его словам, эта операция уже на этапе завершения.

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"Под огневым контролем Вооруженных сил Украины фактически все подходы, логистические пути противника по которым он доставлял боеприпасы и живую силу", - заявил Череватый.

Представитель Восточной группировки отметил, что на этом направлении вражеская армия достаточно сильно укреплена.

"Если его под Харьковом "сломали" и он побежал, то возле лимана противник более укреплен и подразделения были достаточно подготовлены, мотивированы. Поэтому, это заняло время, но наш Генеральный Штаб и штаб на местах переиграл их тактически: планирование и осуществление операции, как военные высокого уровня опытности, подготовки", - подчеркнул он.

Оккупанты попали в котел в Лимане

Ранее в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что украинские защитники начали освобождать Луганскую область. Первые свежемобилизованные россияне уже попали в их плен.

Вчера эксперт Defense Express Иван Киричевский сообщал, что ВСУ взяли под контроль пути отступления вокруг Лимана и держат под огневым контролем все дороги.

Кроме того, в соцсетях появилось видео, согласно которому украинская армия вошла в Ямполь Донецкой области, что на юго-востоке от Лимана.

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