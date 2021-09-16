Паспорт "жителя "Л/ДНР" не имеет никакой легитимности.

Скандальный лидер российского мотоклуба "Ночные волки", Александр Залдостанов ("Хирург"), известный своим благосклонным отношением к оккупации ОРДЛО и Крыма и политики Кремля, получил из рук главаря "ДНР" Дениса Пушилина бумажку в форме "паспорта".

Об этом пишут Новости Донбасса.

"Документ" Залдостанову Пушилин вручил сегодня.

"Ты очень много сделал и продолжаешь делать для республики. С первых дней 2014 года ты поддерживаешь "республику", – ответил главарь боевиков.

Читайте такжеТяжелые наркотики и русские командиры: на Донбассе задержали раскаявшегося боевикаВ свою очередь Залдостанов заявил, что для него стать "гражданином "ДНР" значит еще раз присягнуть России".

"Поэтому я очень хотел бы, чтобы наша элита, если бы и имела какое-то другое гражданство, то оно было бы только одним – это гражданство Донбасса. Потому что стать гражданином Донбасса – значит стать русским", – добавил российский байкер.

При этом не указано, отказался ли Залдостанов от российского гражданства.

Мир не признает независимости оккупированных российскими боевиками и военными украинских территорий Донецкой и Луганской областей. Соответственно паспорт "жителя "Л/ДНР" не имеет никакой легитимности.

В то же время в ОРДЛО боевики заставляют украинцев отказываться от украинского гражданства в пользу российского.

"Ночные волки" известны своей прокремлевской позицией. Они неоднократно выражали публичное одобрение действий Москвы по оккупации украинских территорий. Сам Залдостанов является преданным сторонником политики Владимира Путина. В этом году он катал российского президента в Крыму.

Ввиду отрицания территориальной целостности Украины лидер "волков" находится под украинскими санкциями. Он внесен в "черный список" для въезда и находится в базе "Миротворец".

Автор: Виолетта Орлова