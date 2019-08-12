Посольство США отреагировало на "вояж" Путина в оккупированный Крым

10 августа Путин в Крыму принял участие в байк-шоу "Тень Вавилона", организованном мотоклубом "Ночные волки".

Посольство Соединенных Штатов Америки назвало неприемлемым посещение 10 августа президентом России Владимиром Путиным оккупированного Крыма.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Twitter.

"МИД Украины прав: недавние поездки российских чиновников в оккупированный Крым являются неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России. Крым - это Украина", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 10 августа Путин посетил Крым, где принял участие в международном байк-шоу "Тень Вавилона", организованном мотоклубом "Ночные волки".

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным, не согласованным с украинской стороной посещением Путиным временно оккупированных территорий Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь.

В заявлении МИД сказано, что попытки российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие "визиты" как "обычные" внутригосударственные поездки российских чиновников являются ничтожными: Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью суверенной территории Украины.