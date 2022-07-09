По словам Федорова, они будут ликвидированы рашистами.

Мэр Мелитополя Иван Федоров предположил, что российские оккупанты планируют сделать с местными "гауляйтерами".

Об этом Федоров сообщил эфире информационного телемарафона.

"Они (коллаборанты - УНИАН) все выполнили, их можно уничтожить, их можно убрать. В лучшем случае отправить в Крым. Но, я уверен, что они будут именно рашистами ликвидированы - эти основные "гауляйтеры", - сказал мэр.

По его мнению, местную оккупационную власть усиливают российскими назначенцами исключительно с целью контроля.

"Мы четко понимаем, что это точно не охрана, а конвой за ними. Их меняют, а зачем они нужны? Они уже использованы, они уже не нужны. Рашистам для начала требовалось какое-то лицо. Сказать, что это местные и все это местные решения", - пояснил Федоров.

Он отметил, что после того, как в воскресенье была уничтожена военная база на Мелитопольском аэродроме, коллаборанты не вышли в понедельник и вторник на работу. Кроме того, основные "гауляйтеры" Мелитополя даже не появляются на улицах, прячутся и стараются вообще не выходить из своих домов.

"Они боятся, но не только местных жителей, как это было раньше. Они боятся, что их издалека достанут. Как наши силы сопротивления, так и украинские вооруженные силы",- отметил Федоров.

Он подчеркнул, что украинские партизаны продолжают свою героическую работу, но много подробностей об их деятельности сообщать не стоит, потому что они работают в очень опасных условиях.

"На прошлой неделе, когда был с рельсов спущен бронепоезд, который вез боеприпасы. Эти боеприпасы должны были попасть на линию фронта... Только за последнюю неделю было два огромных достижения (украинских партизан УНИАН) - это и бронепоезд, и уничтожение железнодорожного моста, из-за этого железнодорожным путем теперь невозможно доставлять боеприпасы в Донецкую область и в направлении Бердянска", - пояснил Федоров.

По его словам, оккупанты в Мелитополе напуганы и полностью демотивированы.

"Особенно после того, как была полностью уничтожена их военная база. Сегодня они ищут для себя пути, чтобы не вступать в бой, чтобы не наступать, искать для себя пути бегства из Мелитополя. Именно такое поведение мы сегодня наблюдаем и у коллаборантов", - добавил Федоров.

Как сообщал УНИАН, 2 июля в Мелитополе благодаря силам сопротивления сошел с рельсов российский бронепоезд с боеприпасами.

3 июля украинские военные ночью более 30 раз ударили по российским военным базам. В частности была уничтожена база на Мелитопольском аэродроме и взорван железнодорожный мост рядом с поселком Любимовка.

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