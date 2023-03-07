Уже на этой неделе украинскому государству отправят новую партию танков, сообщил министр нацобороны Польши.

Вице-премьер-министр - министр национальной обороны Республики Польша Мариуш Блащак заявил, что в ближайшие дни в Украину будет доставлено еще 10 основных боевых танков Leopard 2.

Об этом сообщает британский телеканал Sky News. "Четыре (танка) уже в Украине, остальные 10 отправятся в Украину на этой неделе", - сказал Блащак.

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Танки для Украины - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 14 февраля после очередного заседания в формате "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в вопросе предоставления Украине танков Leopard сотрудничают восемь стран. Это Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды. По его словам, союзники обязались передать Украине бронетехники и танков более чем на восемь боевых бригад.

В тот же день председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что 11 стран пообещали передать Украине танки.

20 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что в Вооруженных силах Украины планируют сформировать как минимум два танковых батальона, на вооружении которых будут Leopard 2.

Также ожидается формирование шести-семи батальонов, на вооружении которых будут танки Leopard 1. 24 февраля Польша передала Украине первые четыре танка Leopard 2 A4.

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