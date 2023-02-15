Украина может получить до 2-х бригад Leopard 2, отметил обозреватель.

Общее количество западных танков у Вооруженных сил Украины (ВСУ) может достигнуть 300 единиц. Именно потому заявления Дании и Нидерландов о том, что они не будут поставлять Украине немецкие танки Leopard 2, некритичны.

Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, он не исключает и того, что позиция Дании и Нидерландов может измениться через некоторое время.

По мнению эксперта, Украина может получить до 2-х бригад Leopard 2. К тому же, Коваленко напомнил, что помимо немецких танков Украине передадут не менее 14 единиц Challenger 2, до полусотни M1 Abrams и, возможно, роту Leclerc.

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"У Нидерландов нет непосредственно их собственных Leopard 2, а есть 18 танков, арендованных у Германии. У Дании в составе армии 44 современных танка Leopard 2 A7. Ну и собственно, вот такой потенциал. Большая потеря? Я бы так не сказал, ведь гарантировано мы получим сотню, и не одну", - сделал вывод эксперт.

Также стоит отметить, что пресс-секретарь правительства Нидерландов Саша Лувхофф уже объяснила возникшую ситуацию именно тем, что страна арендует Leopard 2 у Германии:

"Мы не отказывались от поставки танков Киеву, мы арендуем их в Германии, а там решили, что в ВСУ пойдет другой батальон. Если бы Германия решила отправить танки из нашего двунационального батальона, мы бы не возражали против этого. Мы также не будем возражать, если они решат отправить их позже".

Две страны отказались передавать танки Leopard Украине - что сообщалось

Ранее издание WELT сообщило, что Нидерланды и Дания отказались передавать Украине немецкие танки Leopard 2.

"Очевидно, в качестве компенсации за выход из коалиции Leopard 2 Нидерланды и Дания вносят финансовый вклад в ремонт 100 танков Leopard 1 на промышленных складах Германии", - отметило издание.