Польский министр обороны заявил, что к так называемой "коалиции танков" присоединились другие партнеры, которые выделили то или иное количество техники Украине.

В Министерстве обороны Польши заявили о завершении комплектации батальона немецких танков Leopard 2 для Украины в рамках так называемой "танковой коалиции", которую организовали партнеры после официального разрешения на реэкспорт техники со стороны Берлина.

Как отметил польский министр обороны Мариуш Блащак, к коалиции, помимо Варшавы, присоединились еще четыре страны: Норвегия (8 танков), Канада (4 танка), Испания (4-6 танков) и Финляндия, которая будет участвовать в процессе как донор средств для поддержки бронетанкового батальона. Об этом он заявил по итогам заседания министров обороны НАТО в Брюсселе, пишет Dziennik Gazeta Prawna.

"Мы говорили о коалиции доноров танков Leopard 2. Хочу сказать, что мы завершили батальон танков Leopard 2A4, это была задача, которую я ставил перед собой, и она получилась", - сказал он.

Также Блащак упомянул, что сейчас Польша занимается обучением украинских экипажей на танках Leopard 2 при участии инструкторов из Канады и Норвегии.

"Танковая коалиция Leopard 2" для Украины

Напомним, что 24 января канцлер Германии Олаф Шольц после продолжительных дискуссий в немецком правительстве согласился на передачу Украине боевых танков Leopard, а также разрешил реэкспорт техники партнерам Украины. Одной из первых стран, которая поддержала Киев в просьбе поставить Leopard 2 стала Польша. Именно она сделала запрос о предоставлении соответствующей лицензии правительству Шольца.

После уступок со стороны правительства ФРГ в мире образовалась так называемая "танковая коалиция" из партнеров, которые готовы предоставить Киеву свои боевые машины. Хотя позже Шольц все же признал, что с разрешением о поставке танков Украине Берлин значительно опоздал.

Накануне глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что восемь стран сотрудничают с целью предоставления Украине основных боевых танков Leopard.

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