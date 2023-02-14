Правительство еще одной страны все еще не приняло решение.

Нидерланды и Дания отказались передавать Украине немецкие танки Leopard 2.

"Правительства Нидерландов и Дании объявили, что ни одна из стран не будет поставлять Leopard 2. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, например, заявил, что его страна может предоставить 18 арендованных у Германии Leopard 2, которые до сих пор использовались в немецко-голландском батальоне. Отвечая на вопрос, Ден Хааг сказал, что данные танки недоступны для Украины", - пишет издание WELT.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в ходе тесных консультаций между Нидерландами и Германией.

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В Дании также рассказали изданию, что не будут участвовать в танковой коалиции. "Очевидно, в качестве компенсации за выход из коалиции Leopard 2 Нидерланды и Дания вносят финансовый вклад в ремонт 100 танков Leopard 1 на промышленных складах Германии", - отмечает издание.

Кроме того, журналисты видят признаки того, что Финляндия тоже не собирается передавать Украине Leopard до вступления в НАТО.

Танки для Украины

В конце января в Минобороны Дании заявили, что пока не планируют передавать Украине свои танки. Однако недавно появилась информация о том, что Дания может вскоре передать Украине списанные танки Leopard 1A5.

В начале года в Нидерландах объявили, что готовы оплатить Leopard для отправки в Украину в рамках коалиции союзников.

О готовности передать Украине немецкие танки заявляли и в Финляндии, но только при условии, что первыми это сделают союзники. Решение все еще не принято.

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