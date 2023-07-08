Командир легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников, известный как "Цезарь", анонсировал еще один рейд российских добровольцев, воюющих на стороне Украины, на территорию РФ. Об этом шла речь в его интервью The Observer.
"В следующем месяце или около того будет еще один сюрприз. Это будет наша третья операция. После этого будет четвертая и пятая. У нас амбициозные планы. Мы хотим освободить всю нашу территорию", – сказал он.
Комментируя недавнее вторжение российских добровольцев на территорию Белгородской области, в частности, в направлении города Шебекино, "Цезарь" назвал это "локальной рейдовой и разведывательной операцией". Он признал, что его подразделение может функционировать только с помощью украинских военных. В то же время командир подчеркнул, что, оказавшись на территории России, они принимали собственные независимые решения.
Сейчас, по информации The Observer, численность легиона – около 200 бойцов. "Цезарь" напомнил, что во время рейдов на территории РФ его подразделение вступило в бой с российскими военными, взяло 10 солдат в плен, но потеряло при этом двух своих бойцов. Комментируя сообщения российской стороны о бешеных потерях легиона во время этой операции, он заявил, что это "ложь".
"Они одели тела мертвых в украинскую форму и показали их по телевизору. Наши выглядят иначе. Все это была тупая ложь", – говорит "Цезарь".
Командир рассказал, что во время операций на территории РФ имел возможность пообщаться с местными жителями. По его словам, в Белгородской области выражали поддержку действиям российских добровольцев.
"Мне это понравилось", – сказал "Цезарь", отвечая на вопрос о своих впечатлениях от непродолжительного возвращения на родину.
Рейды российских добровольцев на территорию РФ - что надо знать
В начале июня российские добровольцы, воюющие на стороне Украины, начали второй этап операции в Белгородской области: они зашли в район пограничного Шебекино, регулярная армия потеряла контроль над населенным пунктом. Кроме этого, легион "Свобода России" совместно с "Русским добровольческим корпусом" заходили в приграничное село Новая Таволжанка. Многочисленные видео, распространенные бойцами, демонстрировали их столкновение с армией РФ в приграничных районах.
Во второй половине июня стало известно, что ФСБ реформируют после того, как пограничная служба продемонстрировала полную беспомощность во время прорывов добровольцев.