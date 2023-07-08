Российские бойцы стремятся освободить всю территорию РФ.

Командир легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников, известный как "Цезарь", анонсировал еще один рейд российских добровольцев, воюющих на стороне Украины, на территорию РФ. Об этом шла речь в его интервью The Observer.

"В следующем месяце или около того будет еще один сюрприз. Это будет наша третья операция. После этого будет четвертая и пятая. У нас амбициозные планы. Мы хотим освободить всю нашу территорию", – сказал он.

Комментируя недавнее вторжение российских добровольцев на территорию Белгородской области, в частности, в направлении города Шебекино, "Цезарь" назвал это "локальной рейдовой и разведывательной операцией". Он признал, что его подразделение может функционировать только с помощью украинских военных. В то же время командир подчеркнул, что, оказавшись на территории России, они принимали собственные независимые решения.

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Сейчас, по информации The Observer, численность легиона – около 200 бойцов. "Цезарь" напомнил, что во время рейдов на территории РФ его подразделение вступило в бой с российскими военными, взяло 10 солдат в плен, но потеряло при этом двух своих бойцов. Комментируя сообщения российской стороны о бешеных потерях легиона во время этой операции, он заявил, что это "ложь".

"Они одели тела мертвых в украинскую форму и показали их по телевизору. Наши выглядят иначе. Все это была тупая ложь", – говорит "Цезарь".

Командир рассказал, что во время операций на территории РФ имел возможность пообщаться с местными жителями. По его словам, в Белгородской области выражали поддержку действиям российских добровольцев.

"Мне это понравилось", – сказал "Цезарь", отвечая на вопрос о своих впечатлениях от непродолжительного возвращения на родину.

Рейды российских добровольцев на территорию РФ - что надо знать

В начале июня российские добровольцы, воюющие на стороне Украины, начали второй этап операции в Белгородской области: они зашли в район пограничного Шебекино, регулярная армия потеряла контроль над населенным пунктом. Кроме этого, легион "Свобода России" совместно с "Русским добровольческим корпусом" заходили в приграничное село Новая Таволжанка. Многочисленные видео, распространенные бойцами, демонстрировали их столкновение с армией РФ в приграничных районах.

Во второй половине июня стало известно, что ФСБ реформируют после того, как пограничная служба продемонстрировала полную беспомощность во время прорывов добровольцев.

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