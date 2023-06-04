Добровольцы легиона "Свобода России" не устают показывать результаты своей работы в борьбе с путинским режимом и его военными в Белгородской области.
Так, на этот раз в своем Телеграмм-канале они показали, как "выкуривают" оккупантов в посадках. "Вражеская пехота и техника прячутся в посадках, думая, что мы их там не найдем. Но мы найдем", - подчеркнули воины.
Также они призвали оккупантов сдаваться, если те хотят сохранить свою жизнь. "Продолжаем уничтожать врага. Россия будет свободной!" - добавили бойцы легиона.
Бои в Белгородской области РФ
Накануне стало известно, что Легион "Свобода России" и "Российский добровольческий корпус" (РДК) ведут бои на границе Украины и РФ, в частности в Шебекино. Оттуда уже объявили эвакуацию детей, правда, платную.
3 июня легион "Свобода России" показал новое видео обстрелов российской армией Белгородской области и предложил местным жителям эвакуацию в Украину.
В тот же день в РДК заявили, что российская армия не контролирует Шебекино.
Издание WP сообщало, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" во время своего прошлого рейда в Белгородскую область России использовали оружие, которое могло быть передано Украине союзниками.
В свою очередь, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин анонсировал заход своих наемников на территорию Белгородской области ради "спасения" этнических украинцев.