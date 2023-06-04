Результаты работы бойцы легиона показали на видео.

Добровольцы легиона "Свобода России" не устают показывать результаты своей работы в борьбе с путинским режимом и его военными в Белгородской области.

Так, на этот раз в своем Телеграмм-канале они показали, как "выкуривают" оккупантов в посадках. "Вражеская пехота и техника прячутся в посадках, думая, что мы их там не найдем. Но мы найдем", - подчеркнули воины.

Также они призвали оккупантов сдаваться, если те хотят сохранить свою жизнь. "Продолжаем уничтожать врага. Россия будет свободной!" - добавили бойцы легиона.

Бои в Белгородской области РФ

Накануне стало известно, что Легион "Свобода России" и "Российский добровольческий корпус" (РДК) ведут бои на границе Украины и РФ, в частности в Шебекино. Оттуда уже объявили эвакуацию детей, правда, платную.

3 июня легион "Свобода России" показал новое видео обстрелов российской армией Белгородской области и предложил местным жителям эвакуацию в Украину.

В тот же день в РДК заявили, что российская армия не контролирует Шебекино.

Издание WP сообщало, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" во время своего прошлого рейда в Белгородскую область России использовали оружие, которое могло быть передано Украине союзниками.

В свою очередь, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин анонсировал заход своих наемников на территорию Белгородской области ради "спасения" этнических украинцев.

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