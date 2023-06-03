Он отметил, что ВС РФ действуют как всегда, никаких сюрпризов нет. На население им абсолютно плевать.

Российская армия не контролирует Шебекино, заявил начальник штаба "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Александр "Фортуна".

Об этом он сказал во время включения в эфире телемарафона "Єдині новини", информируя о ситуации. "Российская армия себе не изменяет: население приграничных территорий их абсолютно не волнует. На сегодняшний день Шебекино ими не контролируется. Люди массово уезжают, им дают коридор, но они не обеспечивают безопасность этих коридоров. По городу орудуют мародеры и происходит хаос", - рассказал представитель РДК.

По его словам, поселки и села, которые находятся непосредственно на границе, обстреливаются и с помощью авиации, и с помошью артиллерии, бронетехники армии ВС РФ.

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"Они действуют вобщем-то как всегда, никаких сюрпризов нет. На население им абсолютно плевать", - подчеркнул Александр "Фортуна".

Он добавил отметил, что жителям территории Белгородской области, где сейчас продолжаются боевые действия, добровольцы готовы помочь с эвакуацией на безопасную территорию Украины.

"Желающие могут обратиться либо непосредственно к бойцам РДК, либо к легиону ("Свобода России"). Мы мониторим все наши официальные каналы и паблики, можно нам написать, мы будем обеспечивать перевозку людей. Пока такая возможность сохраняется, сделать это можно… Если обращаются к нам, мы гарантируем безопасность", - заверил Александр "Фортуна".

Работа "Российского добровольческого корпуса"

Бойцы "Российского добровольческого корпуса" совместно с Легионом "Свобода России" уже провели несколько прорывов на территории РФ. В частности, 21 мая они совершили рейд в Грайворонский район Белгородской области.

1 июня РДК объявил о продолжении операции в Белгородской области РФ, теперь уже в районе Шебекино и его пригорода.

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