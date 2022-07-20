Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров утверждает, что Украину буквально удерживают от "конструктивных шагов" разрешения полномасштабного конфликта.
Западные страны накачивают украинское государство оружием и "заставляют" его применять все рискованнее, рассказал министр в интервью российским пропагандистам - RT и "РИА Новости".
"Их (украинцев - Ред.) буквально удерживают от любых конструктивных шагов, буквально не просто накачивают оружием, а заставляют это оружие использовать все более рискованно, то, что сидят там иностранные инструкторы и специалисты, обслуживающие все эти системы HIMARS (американские реактивные системы залпового огня - Ред.) и прочее… ", - заявил Лавров.
Напомним, российские войска рано утром 24 февраля без объявления войны вторглись в Украину. Власти РФ назвали масштабные боевые действия в Украине "спецоперацией", направленной якобы на "демилитаризацию" и "денацификацию" нашей страны.
Оккупанты обстреливали объекты военной и гражданской инфраструктуры, было много разрушений, жертв и пострадавших. Только в одном Мариуполе Донецкой области из-за боевых действий погибли свыше 20 тысяч человек.
Западные страны, в частности, США и Германия, решили помочь Украине в борьбе с РФ. Штаты передали Украине РСЗО HIMARS, а позже анонсировали новые поставки этого оружия. У Германии украинская сторона купила 2 900 единиц противотанкового оружия RGW 90 Matador.
Также западные государства наказали РФ за вторжение в Украину новыми санкциями. В июле канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что с РФ не будут сняты санкции, если мир наступит на навязанных ею условиях.
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