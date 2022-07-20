Киев буквально "удерживают" от конструктивных шагов, сказал глава МИД РФ.

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров утверждает, что Украину буквально удерживают от "конструктивных шагов" разрешения полномасштабного конфликта.

Западные страны накачивают украинское государство оружием и "заставляют" его применять все рискованнее, рассказал министр в интервью российским пропагандистам - RT и "РИА Новости".

"Их (украинцев - Ред.) буквально удерживают от любых конструктивных шагов, буквально не просто накачивают оружием, а заставляют это оружие использовать все более рискованно, то, что сидят там иностранные инструкторы и специалисты, обслуживающие все эти системы HIMARS (американские реактивные системы залпового огня - Ред.) и прочее… ", - заявил Лавров.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля без объявления войны вторглись в Украину. Власти РФ назвали масштабные боевые действия в Украине "спецоперацией", направленной якобы на "демилитаризацию" и "денацификацию" нашей страны.

Оккупанты обстреливали объекты военной и гражданской инфраструктуры, было много разрушений, жертв и пострадавших. Только в одном Мариуполе Донецкой области из-за боевых действий погибли свыше 20 тысяч человек.

Западные страны, в частности, США и Германия, решили помочь Украине в борьбе с РФ. Штаты передали Украине РСЗО HIMARS, а позже анонсировали новые поставки этого оружия. У Германии украинская сторона купила 2 900 единиц противотанкового оружия RGW 90 Matador.

Также западные государства наказали РФ за вторжение в Украину новыми санкциями. В июле канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что с РФ не будут сняты санкции, если мир наступит на навязанных ею условиях.

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