Сейчас Россия не способна вести активные наступательные действия на нескольких направлениях.

Группировка российских войск в районе реки Сейм Курской области не имеет шансов на удержание этой территории, заявил в эфире "Radio NV" военный эксперт Павел Нарожный.

"Наша авиация и артиллерия там работает очень плотно. Все жители Сум пишут о самолетах, которые постоянно передвигаются в сторону Курщины. Я думаю, что у этой группировки есть два варианта - либо переплывать реку, что технически возможно. Сейм - это небольшая река, не Днепр. Либо сдаваться в плен. И эта ситуация - она полностью закрывает фланг. И это означает, что наша группировка, которая находится в Курской области - она планирует держаться там долго", - сказал Нарожный.

В то же время он добавил, что российское командование не игнорирует ситуацию в Курской области и уже перебросило туда те войска, которые должны были отправить на Покровское направление.

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"Это, конечно, не очень боеспособные подразделения. Однако они стоят, окапываются и сдерживают наступление украинских войск дальше. Нельзя сказать, что там мы продолжаем давление. Однако даже за последние 2-3 дня там есть продвижение. И если бы эти подразделения находились не на Курщине, они были бы или на Харьковщине, или на Покровском направлении", - добавил Нарожный.

По его словам, большинство штурмовых действий сейчас происходит на Покровском направлении, поскольку РФ пока не может вести активные боевые действия одновременно в нескольких местах.

"Их пик способности уже прошел, дальше он будет уменьшаться. И техника и количество людей - это также не просто постоянно пополнять. Курская операция уже себя отмечает. У врага нет ресурсов для того, чтобы атаковать, вести плотную атаку, которую он ведет на Покровске, на нескольких направлениях. У нас Генштаб отчитался о трех попытках штурма на Волчанском направлении. Но я более чем уверен, что они отбиты и что мы там контратакуем. Ведь враг отбросил все более-менее боеспособные подразделения на Курское направление с Харьковского. Поэтому то, что там режут территорию, что-то отбивают - это абсолютно логичный шаг", - пояснил Нарожный.

Российско-украинская война: другие важные новости

Накануне Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в в интервью CNN заявил, что Украина делает все возможное, чтобы не потерять Покровск и Курская операция помогает в этом. В частности, она лишила оккупантов возможности маневрировать своими частями.

Между тем аналитики DeepState сообщили, что Российская армия захватила село Водяное Угледарской городской общины Волновахского района Донецкой области Украины и продвинулась в районе Гродовки Покровского района.

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