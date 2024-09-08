Мост получил значительные повреждения и по нему едва смогут проезжать даже легковые автомобили.

В Курской области РФ ВСУ нанесли удары по мосту возле села Карыж, в результате чего он был разрушен.

Кадры с ударами опубликовало подразделение Khorne Group из 116-й отдельной механизированной бригады. А аналитики Mil.in.ua, предположили, что для поражения ВСУ применили американскую реактивно установку HIMARS или М270.

Мост получил значительные повреждения и по нему едва смогут проезжать легковые автомобили.

Село Карыж находится на берегу реки Сейм, в 7 км от российско-украинской границы и в 12 км к северо-западу от районного центра - поселка городского типа Глушково.

Операция в Курской области

Месяц назад ВСУ зашли на территорию России в Курской области. В настоящее время украинские военные удерживают более 1000 кв км территории, десятки сел и районный центр Суджу.

В настоящее время украинские военные проводит операцию по изоляции района возле города Глушково. Там ВСУ уничтожают мосты и понтонные переправы через Сейм, затрудняя снабжение российской группировки, зажатой между этой водной преградой на западе и севере, украинской границей на юге и наступающими подразделениями ВСУ - на востоке. По данным издания Bild, в той местности в окружении могут оказаться до 3 тыс. российских военных.

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