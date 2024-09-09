Генштаб в ночной сводке сообщал, что на Времеевском направлении произошло два боестолкновения в направлении Водяного.

Российская армия захватила село Водяное Угледарской городской громады Волновахского района Донецкой области Украины и еще продвинулась в районе Гродовки Покровского района. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

"Враг захватил Водяное и продвинулся в Гродовке", - сказано в сообщении.

Карта боевых действий на Донбассе от проекта DeepState сейчас выглядит так:

Видео дня

Согласно данным Генштаба, за минувшие сутки произошло 148 боевых столкновений.

На Харьковском направлении захватчики в течение дня совершили три атаки вблизи Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отбили два штурмовых действия противника.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника в районе Синьковки, Степной Новоселки, Глушковки, Лозовой, Мясожаровки и Стельмаховки.

12 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Невское, Новосадово, Торское, Диброва и Чернещина, в настоящее время идет два боестолкновения.

На Северском направлении в течение дня наши защитники отбили пять штурмовых действий врага в районах Верхнекаменского, Спирного и Григорьевки.

На Краматорском направлении имели место восемь боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районе Андреевки, Майского, Часового Яра, Белой Горы, Предтечино и Клещеевки.

При поддержке авиации враг 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В течение дня оккупанты атаковали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Северное, Железное и Нью-Йорк, Торецк, Нелиповка и Дружба. Наши защитники отбили 13 штурмов.

На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово, Мариновки и Михайловки отражено 29 наступательных и штурмовых действий врага.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 25 боевых столкновений. Захватчики сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровки, Долиновки, Украинская, Георгиевки и Константиновки. Подразделения Сил обороны отбили 20 атак.

На Времеевском направлении произошло два боестолкновения в направлении Водяного.

На Ореховском направлении наши войска отбили две атаки противника вблизи Малой Токмачки и Роботино, противник успеха не имел.

Война в Украине - ситуация на фронте

Сейчас ситуация на самом "горячем" направлении фронта в Украине выглядит так, что Покровск стал для войск России второстепенной целью, заявил OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко.

"В направлении на Покровск и несколько севернее за последние десять дней россияне ничего не оккупировали. На направлении южнее - Селидово, Украинск, Долиновка и т.д., - продвижение врага есть. Оно не такое значительное, как было перед этим, но в то же время было и наше продвижение", - отметил эксперт.

По его словам, россияне сейчас пытаются атаковать большими силами со стороны Марьинки и Угледара.

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