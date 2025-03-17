У России было преимущество в беспилотниках и большем количестве войск.

Украинские бойцы рассказали BBC о своем отступлении из Курской области России, отмечая, что это было "похоже на фильм ужасов". Они рассказывали о "катастрофическом" отступлении под шквальным огнем, колоннах уничтоженной военной техники и постоянных атаках со стороны роев российских беспилотников.

Так, 9 марта один из бойцов, Владимир (все имена бойцов в статье изменены из соображений безопасности), еще находился в Судже, где были "паника и обвал фронта".

"Украинские войска пытаются уйти — колонны войск и техники. Некоторые из них сжигаются российскими беспилотниками на дороге. Днем уйти невозможно", - отмечал он.

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Владимир сказал, что месяц назад по главной дороге из Суджи в Сумскую область можно было ездить относительно безопасно. Однако к 9 марта она была "вся под огнем противника - беспилотников - круглосуточно. За одну минуту можно увидеть два-три беспилотника. Это много", — сказал он.

Другой боец, Антон, описал ситуацию во время отступления 11 марта как "катастрофическую". Он также подчеркнул ущерб, нанесенный российскими FPV-беспилотниками.

"Раньше у нас было преимущество в беспилотниках, теперь его нет", — сказал он. Он добавил, что у России было преимущество в более точных авиаударах и большем количестве войск. Также боец сказал, что пути снабжения были перекрыты:

"Логистика больше не работает — организованные поставки оружия, боеприпасов, продовольствия и воды больше невозможны".

Боец рассказал, что ему удалось уйти из Суджи пешком, ночью: "Мы чуть не погибли несколько раз. Беспилотники все время в небе".

Он также предсказывает, что весь плацдарм Украины в Курской области будет потерян, но, по его словам, "с военной точки зрения Курское направление себя исчерпало. Больше нет смысла его удерживать".

Еще один солдат, Дмитрий, сравнил отступление с фронта со "сценой из фильма ужасов":

"Дороги усеяны сотнями уничтоженных автомобилей, бронетехники и вездеходов. Много раненых и убитых".

За машинами часто охотились многочисленные беспилотники, сказал он.

В то же время другой боец высказался о ситуации менее мрачно, отмечая, что операция достигла определенного успеха.

"Важно, что Вооруженные силы Украины создали эту буферную зону, благодаря которой россияне не могут зайти в Сумы", — сказал он.

Курская область - новости

По данным Генштаба, на Курском направлении за минувшие сутки произошло 14 боевых столкновений, враг нанес 11 авиаударов, сбросил 18 управляемых бомб, совершил 289 артиллерийских обстрелов, в том числе 12 - из реактивных систем залпового огня. Генштаб также опубликовал карту боевых действий на Курщине, на которой можно видеть, что на части территории еще находятся украинские военные.

Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий отмечал, что соотношение украинских и российских потерь в Курской области составило 1 к 10 в пользу Украины.

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