Згурец отметил, что на сегодня Курская операция еще продолжается, наши военные удерживают участки на территории РФ.

Украинские подразделения частично вышли из Курской области (РФ) и сосредоточились на высотах вблизи границы, чтобы не дать врагу продвигаться на Сумщину.

Об этом сказал директор Defense Express Сергей Згурец в эфире "Еспресо". Он отметил, что было два этапа вывода войск - до Суджи и от Суджи в сторону Сум, где плотность обстрелов двух дорог существенно повысилась, что осложнило ситуацию для наших подразделений. "Но учитывая количество наших войск и узкий проход для выхода в целом операция по выводу подразделений была вполне эффективной и удачной", - сказал Згурец.

По его словам, Силы обороны потеряли часть тяжелой техники, но речь идет о незначительном количестве. Он добавил, что нет подтверждений относительно окружений наших военных, или котлов. При этом он добавил, что есть факты расстрела врагом наших военных, захваченных в плен. "Есть случаи захвата в плен бойцов, которые продвигались к выходу на границу с Украиной вне дорог. Количество таких случаи меряется десятками, то есть речь не идет о значительных показателях, которые свидетельствовали бы о том, что во время отступления и сейчас создаются риски для окружения наших войск", - подчеркнул эксперт.

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Згурец отметил, что на сегодня Курская операция еще продолжается, наши военные удерживают участки на территории РФ. "Враг пытается и дальше проводить там свои действия, используя инициативу на двух участках на западе и востоке от дороги, ведущей на Сумы. Есть попытки штурмовыми действиями пробиваться на нашу территорию, чтобы угрожать логистике, но эта ситуация становится зеркальной для противника - потому что эти ограничения по логистике касаются и российских войск", - сказал он.

Эксперт отметил, что сейчас Силы обороны переходят к формату обороны с использованием более короткой логистики для наших войск и при удержании господствующих высот, которые расположены неподалеку государственной границы, поэтому продвижение противника на нашу территорию будет затруднено. Он отметил, что пока не видит угрозы наступления оккупантов на Сумы, поскольку российские войска истощены. "Пока логистика, география и ситуация не дает преимуществ российской стороне, чтобы продвигаться в сторону Сум", - сказал Згурец.

Ситуация в Курской области

По данным Генштаба, на Курском направлении за минувшие сутки произошло 14 боевых столкновений, враг нанес 11 авиаударов, сбросил 18 управляемых бомб, совершил 289 артиллерийских обстрелов, в том числе 12 - из реактивных систем залпового огня.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 марта отметил, что российская армия накапливает силы вдоль восточной границы Украины, что свидетельствует о желании РФ нанести удар по Сумской области.

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