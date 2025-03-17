На некоторой части территории Курской области до сих пор находятся украинские военные.

На Курском направлении за минувшие сутки произошло 14 боевых столкновений. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"Произошло 14 боестолкновений. Враг нанес 11 авиаударов, сбросил 18 управляемых бомб, совершил 289 артиллерийских обстрелов, в том числе 12 - из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

Также Генштаб опубликовал карту боевых действий на Курщине, на которой можно видеть часть территории, где до сих пор находятся ВСУ.

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Отдельно сказано, что на Покровском направлении украинские защитники остановили 21 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Зверево, Елизаветовка, Луч, Котлино, Новоалександровка, Новосергиевка, Успеновка, Ясеново, Андреевка.

Ситуация в Курской области - последние новости

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что ни одно украинское подразделение на Курщине не находится в окружении. По его словам, украинские войска "продолжают оборонительные действия, контролируя значительную вражескую территорию".

В то же время ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман объяснил, почему Курская операция выполнила свою миссию. По его словам, это произошло, ведь Силам обороны удалось связать на этом направлении не менее 80 тысяч российских военных.

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