Силы обороны провели образцовый и качественный выход из Курщины.

В Курской области операция Сил обороны Украины стала успешной во всех смыслах, так как соотношение украинских и российских потерь составило 1 к 10 в пользу Украины.

Об этом сказал экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире на Radio NV. Он отметил, что с военной точки зрения, все время было очень выгодное для Украины соотношение потерь.

"Общее соотношение потерь на Курщине - порядка один к десяти. То есть, все это время, эти восемь месяцев, россияне там успешно перемалывались... Мы там на самом деле понесли очень незначительные потери в масштабах этой войны. Россияне наоборот, понесли там потери сопоставимые с Покровским направлением, где они больше года делали мясные штурмы. С военной точки зрения баланс очень в нашу пользу", - подчеркнул Дикий.

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Кроме того, Дикий уточнил, что на самом деле в Судже не было ни окружения, ни полуокружения украинских военных. Но российские войска перерезали главную логистическую трассу, из-за чего стало невозможно обеспечивать украинский контингент. "Этот контингент стал выходить. Выходил организованно", - сообщил Дикий.

При этом, по его словам, как бы украинские защитники не отступали, у них на хвосте находится враг.

Дикий отметил, что организованный отход - это самая сложная операция на войне. "Как бы ты хорошо не отступал, враг на хвосте. И поэтому всегда есть арьергардные бои, и те части, которые идут последними и прикрывают отступление всех - эти части всегда несут потери, к сожалению, это неизбежно. Отступать без потерь еще не удавалось истории никогда и никому и вопрос в том, какой масштаб этих потерь? Масштаб потерь наших при отступлении из Курской области позволяет назвать это отступление одним из образцово показательных, и именно очень качественно проведенных", - подчеркнул Дикий.

Он считает, что с первого дня захода украинских войск на Курщину было понятно, что оттуда придется выйти.

"Удивительно не то, что в результате они нас оттуда вытеснили. Они нас оттуда вытеснили именно чисто военным путем. Это было предсказуемо. Гораздо менее предсказуемо было то, что мы продержались восемь месяцев", - сказал Дикий.

По его мнению, никто не предполагал, что россиянам понадобится восемь месяцев, чтобы украинцев оттуда выдавить. "Никто не надеялся, что так долго нам удастся продержаться. Операция была успешной во всех смыслах", - сказал Дикий, добавив, что благодаря этой операции удалось оттянуть значительные силы врага.

"Примерно 70 тыс. россиян и еще плюс добавленных к ним около 10 тыс. северокорейцев. То есть, 80 тыс. врагов, которых много месяцев удерживала десятитысячная украинская группировка. У нас в Курской области ни одного дня не было больше 12 тыс., обычно примерно десять", - сообщил эксперт.

Также, благодаря Курской операции удалось разблокировать обмен военнопленными. Важным стало взятие в плен российских срочников. "Мы нащупали, что является слабым местом в их обществе и мы теперь гораздо точнее можем прогнозировать, что у них будет при различных варантах их мобилизации. Мы теперь это знаем гораздо лучше, чем понимали до Курска", - сказал Дикий.

Ситуация в Курской области

16 марта Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны вышли из города Суджа Курской области для занятия более выгодных позиций.

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