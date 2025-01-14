По словам эксперта, большое значение в обороне на Курщине имеет ум украинских бойцов.

До появления в Курской области военных КНДР украинские бойцы в количестве до 10 тысяч человек сдерживали 60 тысяч российских оккупантов. Об этом заявил военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий в эфире "Украинского радио".

"И даже до появления там корейцев наши защитники и защитницы в количестве до 10 тысяч человек сдерживали 60 тысяч ордынцев. Далее к этим ордынцам добавилось еще 12 тысяч корейцев. Наших не увеличилось. То есть 10 тысяч наших защитников и защитниц с августа, то есть уже полгода, абсолютно уверенно и успешно сдерживают 70 тысяч ордынцев. Это то преимущество, которое мы выжимаем из маневровой войны, где большое значение имеют именно головы, которыми думают, и бойцы и их командиры, а не просто физическое количество", - отметил Дикий.

По его словам, если на Донбассе понятно, как именно передвигается линия фронта, то в Курской области это совсем по-другому.

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"Например, россияне могут продвинуться сразу на несколько километров в сторону Суджи, их совершенно спокойно туда пропускают, а после этого наши заходят им в тылы и бьют по флангам. Маневровая война - это то, в чем мы сильны. Ведь очень много значит не количество, а качество. А по качеству наши защитники и защитницы, а также наше командование на голову выше россиян. К сожалению, в окопной войне это так не работает. Там очень много весит просто количество. Вот когда ты можешь просто засыпать врага "мясом", то против этого трудно противопоставить какую-то мудрую стратегию. А вот в маневровой войне другая история", - объяснил эксперт.

Ветеран АТО напомнил, что захватчики несколько месяцев пытались вытеснить украинцев из Суджанского района, во время чего несколько раз успешно продвигались, однако из-за того, что их туда просто запускали, то украинские военные заходили по тылам и уничтожали их.

"После этого почему-то снова для россиян стало сюрпризом, что, оказывается, мы там еще в новое наступление пойти можем. Полгода они там с нами воюют и снова неожиданно. И при том пошли в наступление совершенно не в том направлении, с которого они до этого нас штурмовали. "Пошли в наступление с Ненацка, помните эту фразу? А город "Ненацк" очень опасен для российских оккупантов. Мы, кажется, в Курской области как раз нашли очередной город "Ненацк" и со всем, что из этого вытекает. То есть опять с паникой российских сил, которые численно намного нас превосходят, а плюс теперь еще и охотой на северокорейцев", - подчеркнул Дикий.

Курская операция - последние новости

Как писал УНИАН, на Курщине пехота РФ молилась и пряталась в церковь от украинской Bradley. Российские оккупанты спрятались в подвале, а один из российских блогеров написал: "Пехота Вооруженных сил Украины пытается добить наших бойцов".

Также эксперт Павел Нарожный прокомментировал новое наступление ВСУ на Курщине. По его словам, успехи небольшие, однако свою роль все же сыграл.

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