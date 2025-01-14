Российские военкоры цитировали Библию, сообщая о том, что события происходят в селе Погребки.

Российские солдаты молились и прятались в подвале церкви Святого Михаила в селе Погребки Курской области РФ, надеясь спастись от огня украинской боевой машины M-2 Bradley, которая работала по вражеской пехоте вблизи храма.

Как пишет Forbes, эта живописная церковь в селе Погребки Курской области стала центром ожесточенных боев между украинскими и российскими войсками.

Украинские подразделения пытаются прорваться через оборону в Погребках, тогда как российские войска стремятся остановить их наступление. Поле боя наполнено звуками стрельбы из автоматических пушек, взрывов сброшенных с дронов бомб, а пехота прячется в подвалах, спасаясь от ударов.

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Битва вокруг церкви Святого Михаила является частью более широкого противостояния за территорию, которую украинцы захватили в Курской области еще в августе. Россияне пытаются вернуть эту территорию, однако их усилия наталкиваются на локальные контратаки ВСУ.

Бой за церковь, длившийся около суток, достиг кульминации, когда M-2 Bradley, предположительно из 47-й механизированной бригады Украины, подошла к храму и открыла огонь из 25-миллиметровой пушки. Российские солдаты спрятались в подвале, а один из российских блогеров написал: "Пехота Вооруженных сил Украины пытается добить наших бойцов". При этом он благочестиво процитировал Библию:

"Не бойся, ибо Я с тобою; не бойся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, Я помогу тебе, Я поддержу тебя десницей правды Своей".

Ситуация на фронте остается хаотичной. В Погребках и в целом в Курской области бои чрезвычайно интенсивны, пишет издание. В недавнем штурме россияне потеряли около 400 солдат. Еще 200 северокорейцев погибли во время предыдущей атаки. Украинские подразделения также несут потери, в частности, во время неудачных попыток расширить фронт.

M-2 Bradley, вошедшая в Погребки, действовала смело, несмотря на опасность от дронов, постоянно патрулирующих небо. Однако удача экипажа не длилась долго: российский беспилотник из 34-й отдельной мотострелковой бригады запустил гранату, которая повредила машину. Один из российских блогеров утверждал, что удар "сдвинул машину с места".

Село Погребки до сих пор находится в "серой зоне" между линиями обеих сторон. Российские источники заявляют, что контролируют большую часть населенного пункта, тогда как Украинский центр оборонных стратегий сообщает о выходе ВСУ на северную окраину села.

Несмотря на все усилия обеих сторон, бои в Погребках продолжают уносить сотни жизней. За первые два месяца столкновений российская армия потеряла большую часть двух батальонов. Учитывая интенсивность нынешних боев, потери остаются высокими. "Война как она есть", - философски заметил один из российских блогеров.

Курская операция ВСУ

Как писало WP, если Украина потеряет контроль над захваченной частью Курской области, Россия высвободит 60 тысяч солдат и пойдет в масштабное наступление и может захватить больше территории, в частности Сумскую область.

В то же время военнослужащий ВСУ Иван Варченко отмечал, что Курская операция "поломала геополитические расклады России на любые переговорные процессы". Россия прекратила любые разговоры в контексте мирных переговоров, поскольку армия РФ не может вытеснить ВСУ со своей территории.

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