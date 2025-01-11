По словам Ивана Варченко, контроль ВСУ над частью территории РФ стал для россиян большой проблемой.

Россия прекратила любые разговоры в контексте мирных переговоров, поскольку армия РФ не может вытеснить со своей территории Силы обороны Украины. Такое мнение в эфире Freedom высказал эксперт по вопросам национальной безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко.

По его словам, Курская операция "поломала геополитические расклады России на любые переговорные процессы".

"Мы помним, что они отталкивались от того, что "давайте выходить из сложившейся ситуации на земле". Имея в виду, что оккупированные, захваченные Россией территории будут оставаться под контролем России, и, соответственно, Россия сможет использовать этот аргумент в своих переговорных процессах. Курская операция поломала эту концепцию россиян", - пояснил военный.

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По словам Варченко, сейчас оккупанты понимают, что для того, чтобы можно было снова говорить о "ситуации на земле", им нужно вытеснить украинцев из Курской области. Таким образом, контроль ВСУ над частью территории РФ стал для россиян большой проблемой.

"Темпы, с которыми они продвигаются в Курской области, их совсем не удовлетворяют. Они понимают, что не успевают к любым переговорным процессам. Конечно же, от этого нервничают. Кроме того, украинцы еще несколько дней назад продемонстрировали не только способность находиться в динамичной обороне, но и контратаковать, освобождая от российского присутствия еще какую-то часть земли".

Ситуация на Курщине - последние новости

Как сообщал УНИАН, на днях ВСУ накрыли Курщину мощным РЭБом. По данным Business Insider, радиоэлектронная война все чаще становится ключевым фактором на поле боя.

Ранее военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев рассказал, что операция ВСУ на Курщине оттянула из Украины 140-150 тысяч военных РФ.

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