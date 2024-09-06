Украина изменила нарратив вокруг войны вторжения в Курскую область, - эксперт

Украинские войска показали, что могут перенести войну на территорию России, а не просто обороняться, отметил он.

Украина "изменила нарратив вокруг войны" молниеносным вторжением в Курскую область. Об этом в комментарии Sky News заявил президент Совета по международным отношениям Майкл Фроман.

Он отметил, что украинские войска показали, что могут перенести войну на территорию России, а не просто обороняться.

"Они также изменили нарратив вокруг Владимира Путина и того, действительно ли он контролировал свою собственную территорию и способен защитить россиян. Россияне были очень удивлены тем, что их пришлось эвакуировать из Курской области", - заявил Фроман. Видео дня

В то же время он отметил, что Украина надеялась, что операция в Курске выведет часть российских войск из восточной Донецкой области, но вместо этого "россияне удвоились там".

"Это ставит перед Украиной серьезный вызов относительно того, как долго они смогут удерживать Курщину", - добавил он.

Война в Украине - операция в Курской области

В ISW заявили, что Курская операция повлияла на весь фронт и будет влиять на РФ и после наступления на Покровск. Вторжение в Курскую область позволяет ВСУ бросить вызов российскому контролю над общевойсковой инициативой в Украине.

Военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий отмечает, что сейчас российская пропаганда всячески пытается замалчивать ситуацию в Курской области: или вообще никак не упоминать, или подавать это, как какой-то мелкий пограничный инцидент. В противовес ему есть "величественное мощное наступление на Покровск".

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