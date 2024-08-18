По словам эксперта, после захвата ВСУ части Курской области кое-кто испытывает злость на украинцев как никогда.

Россияне могут до сих пор не верить, что война против Украины была ошибкой, не говоря уже о том, что пришло время заключать мир. При этом после захвата ВСУ части Курской области некоторые испытывают злость на украинцев как никогда. Об этом в своей статье для The Sunday Times пишет британский политолог, старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге, бывший профессор Центра международных отношений Нью-Йоркского университета Марк Галеотти.

По его словам, власти в Москве представили первое крупное вражеское вторжение на их территорию со времен Второй мировой войны как отчаянный шаг, обреченный на провал.

"Но простые россияне, глядя по телевизору изображения беженцев, убегающих с линии фронта, чувствуют, что война в лучшем случае теперь сулит пирровую победу Кремля. Они понимают, что настоящей целью должна быть минимизация долгосрочных затрат для России", - отмечает автор. Видео дня

По его мнению, операция ВСУ на Курщине стала сильным ударом для Путина. В частности, в прошлом ему почти без труда удавалось отмахиваться от кризисов и ошибок, но после его решения вторгнуться в Украину в феврале 2022 года он потерпел ряд неудач, от международной изоляции до мятежа наемников Вагнера.

"Прежде всего, его мифический статус человека, который никогда не ошибается, становится все более неустойчивым. Снова было показано, что хвастовство Путина является пустым, а его решения - ошибочными. Пограничная оборона, которая, как он утверждал, строилась последние два года, оказалась недостаточной там, где она вообще была. Контракты на противотанковую оборону "зубы дракона" и подобные препятствия получали его приближенные, и деньги часто заканчивались просто хищением", - констатирует эксперт.

Он отмечает, что это не означает, что переворот или революция в РФ неизбежны, даже если режим начинает волноваться.

"Россияне привыкли, что их государство некомпетентно и коррумпировано. Однако это имеет свои пределы - и когда многострадальные россияне наконец теряют терпение, результатом часто является то, что Александр Пушкин назвал "русским восстанием, бессмысленным и беспощадным". Патриотизм может сдержать их в военное время, но может и разжечь. Одной из причин, почему Путин преуменьшает этот кризис - он даже не может назвать его тем, чем он является, зато придерживается мягких эвфемизмов вроде "эта ситуация" - заключалась в том, что военные неудачи и неспособность защитить родину часто приводили к падению режимов", - резюмирует автор.

Операция ВСУ в Курской области РФ - последние новости

В МИД России ответили на "курскую операцию" ВСУ. По словам Марии Захаровой, Россия не вела и не ведет прямых или косвенных переговоров с Украиной, но нападение ВСУ на Курскую область, начавшееся 6 августа, аннулировало возможность начать договариваться о прекращении огня.

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