Взятых в плен российских военных отправляли в тюрьму, которая находится в Сумах, выяснили журналисты.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и результате операции украинских войск в Курской области России взяты в плен сотни российских военных, большинство из которых - срочники.

Украинская тюрьма, расположенная в Сумах, по состоянию на пятницу, 16 августа, обработала 320 военнопленных, 80% из них - призывники, пишет The New York Times. Издание выяснило, что после обработки пленных отправляли на запад - подальше от зоны боевых действий.

"По данным украинских военных, в пятницу в тюрьме содержался 71 военнопленный, их разместили в подвальных камерах, где они защищены от возможных авиаударов", - отмечается в материале.

Видео дня

Журналисты пообщались с военнопленными в присутствии охранников, которые не вмешивались в разговоры и находились на расстоянии. Пленные были одеты в выданные им поношенные спортивные костюмы, футболки и шорты. У некоторых из них были огнестрельные или осколочные ранения.

"Заключенные описывали, что их размещали по взводу, около 30 человек, в бетонных или земляных укреплениях, расположенных на расстоянии мили (более 1,6 км, - Ред.) друг от друга вдоль границы. Там они столкнулись с внезапной, яростной атакой и быстро отказались от борьбы", - поделилось The NYT

По сведения издания, границу России в Курской области в основном охраняли солдаты-срочники, она была слабо защищена. "Я никогда не думал, что это произойдет", - прокомментировал наступление украинцев на Курщину пленный рядовой Василий. Оккупант выжил после удара наших войск, пролежал в березовом лесу недалеко от границы три дня, укрытый ветками и листьями, а потом решил сдаться.

В центре внимания война в Украине - что нужно знать о ситуации в Курской области

В начале августа украинские воины начали наступление в Курской области РФ, уже освобождены более 80 населенных пунктов, а также создана военная комендатура.

На Курщине есть ликвидированные захватчики, и появилась информация о большом количестве пленных российских военных. Аналитик Sky News Майкл Кларк рассказал, что солдаты 488-го стрелкового полка РФ, большинство из которых были срочниками, во время столкновения с большим подразделением украинской армии начали бежать, и по ним открыли огонь кадыровцы. Эксперт добавил, что потом пытавшиеся сбежать оккупанты сдались в плен.

Вас также могут заинтересовать новости: