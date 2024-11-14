Люди говорят, что уже три месяца находятся как в аду.

Жители села Ольговка Курской области (РФ) записали видеообращение к правителю России Владимиру Путину. В нем они рассказали о проблемах, которые возникли у них после эвакуации из родного села и призвали его "закончить эту проклятую войну".

По словам людей, с 6 августа - начала активных боев в приграничье - их жизнь поделилась на "до и после", при этом сейчас село напоминает фильм ужасов, а сами люди остались бомжами.

"Некоторые односельчане погибли, кто-то пропал без вести, потому что эвакуация не была объявлена и не все успели уехать. Кто-то остался, потому что думал, что это все на два-три дня", - говорится в обращении.

В частности, жители села потеряли все и сейчас вынуждены обустраиваться заново. При этом арендованные квартиры им не по карману, на работу брать людей готовы не всегда, а выплаты, которые были от власти, у многих уже закончились. При этом, по словам властей, на восстановление села нужно пять лет, но возвращаться туда многие боятся.

"Мы три месяца как в аду. Куда нам обращаться, где найти спасение? Просим вас закончить эту проклятую войну, которая унесла много невинных жизней. Мы хотим, чтобы наши дети видели мирное небо, не слушали сигнала "ракетная опасность". Разберитесь в этой ситуации и услышьте жителей приграничья. Не по собственной воле мы все это терпим", - жители Курщины.

Ситуация на Курщине - последние новости

Как сообщал УНИАН, жители Курской области жалуются на мародерство российских солдат. При этом многие пострадавшие боятся рассказывать о том, что подверглись нападению мародеров.

Также мы писали, что командир взвода 103-й отдельной бригады ТрО Юрий Турлай с позывным "Рудольф" ответил на вопрос, что может заставить ВСУ оставить Курщину. По его словам, уход Сил обороны Украины с Курщины может произойти в случае, если им придется защищать от российских оккупантов Днепр.

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