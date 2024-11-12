По его словам, сейчас на территории Курской области находятся очень мощные украинские бригады.

Уход Сил обороны Украины с Курской области может произойти в случае, если им придется защищать от российских оккупантов Днепр. Об этом в интервью УНИАН заявил командир взвода 103-й отдельной бригады ТрО Юрий Турлай с позывным "Рудольф", который участвовал в наступлении.

Отвечая на вопрос, смогут ли россияне выбить украинских военных с Курской области, он отметил, что это будет зависеть от ситуации на территории Украины.

"Сейчас в РФ находятся очень мощные наши бригады. Если придется защищать Днепр, то, вероятно, надо наших из России выводить. Лучше здесь сохранить территорию, чем там. Надеюсь, военное руководство что-то придумает", - сказал "Рудольф".

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По его мнению, наступление на Курскую область помогло оттянуть российские войска с Покровского направления.

"Она (операция в Курской области - УНИАН) свое сделала. Ребята с Покровского направления звонили, говорили, что наше наступление на Курскую область реально оттянуло с Донбасса российские силы, потому что они там сильно наступали. Плюс весь мир офигел от того, что Украина залезла к этим чертям. У них на границе написано: "Граница России - священна и неприкосновенна". А мы вот взяли и "прикоснулись", причем нормально так", - отметил военный.

Вместе с тем Турлай не считает, что солдаты КНДР, которых Россия направила на Курщину, представляют серьезную угрозу для ВСУ.

"Да сколько их там, это до обеда работы. Если проанализировать, чуваки не воевали годами. У них нет слаженности, они не готовились к этой войне, как это делали россияне. Противостоять против своих внутри страны и налаживать режим на улицах палками - это одно. А другое - воевать против украинцев, которые уже столько времени не дают России захватить всю Украину", - отметил командир.

По словам военного, солдаты из Северной Кореи будут идти воевать демотивированными, они реально боятся.

"Думаю, многие из них убегут. Потому что с тем их режимом очень трудно, там свои своих сдают. Также, предполагаю, после того, как их на первых штурмах пустят на "мясо", и старшие командиры сделают доклад своему Ким Чен Ыну, он больше не будет их посылать. У него не так много той армии. Поэтому, я думаю, что подмога из КНДР - краткосрочная и ничего кардинально не изменит", - подчеркнул Турлай.

Ситуация в Курской области - последние новости

По информации президента Владимира Зеленского, благодаря Курской операции 50 тысяч личного состава армии оккупанта не могут быть направлены на другие направления ударов России на территории Украины.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что десятки тысяч военных из лучших частей РФ пытаются вытеснить украинских защитников и продвинуться на Курском направлении.

Пресс-офицер 47-й отдельной механизированной бригады Анастасия Блищик заявила, что 11 ноября было "черным" днем для российских оккупантов, которые пошли в атаку в Курской области. Украинские военные уничтожили много вражеской техники и личного состава.

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