Многие пострадавшие боятся рассказывать о том, что подверглись нападению мародеров.

В Курской области РФ, часть которой контролируют Силы бороны Украины, не прекращается мародерство со стороны российских военнослужащих. В частности, жители поселка Коренево заявляют, что солдаты занимаются кражами в домах, магазинах, автозаправках и других объектах поселка, в котором ни одного дня не находились ВСУ.

Как пишет "Агентство. Новости", первые жалобы на мародерство в Кореневском районе появились еще два месяца назад. Местные жители написали коллективное обращение в Минобороны РФ и кремлевскому диктатору Владимиру Путину, в котором просили принять меры для прекращения беспредела. Но после жалоб ситуация не изменилась – люди продолжают страдать от взломов и краж. По словам пострадавших, солдаты не только разоряют магазины и дома, но и жестоко обращаются с животными, в частности, убивают сторожевых собак, которые могли им помешать. Некоторые местные жители, обнаружив свои дома разграбленными, отметили, что даже крупная бытовая техника, включая телевизоры и электроинструменты, была похищена.

"Военные продолжают занимать пустующие дома и выносить из них ценности, в том числе ноутбуки, телевизоры, инструменты и другие вещи", — говорится в сообщении.

По данным журналистов, случаи мародерства в поселке Коренево и соседних населенных пунктах продолжаются. Очевидцы рассказывали, что их жалобы не получают должного ответа со стороны властей, а военная полиция, по словам губернатора региона Алексея Смирнова, рассматривает сообщения о мародерстве как "информационные вбросы спецслужб противника".

Жительница одного из населенных пунктов Курщины рассказала: "Они говорят: "Режим контртеррористической операции, военные имеют право. Имеют право жить, но не устраивать хаос... Глава района не делает абсолютно ничего. Он говорит, что военная полиция работает. Но ей не до того, чтобы следить за теми, кто мародерит".

По словам женщины, в ее доме до сих пор живут военные, часть ее вещей разбросана по квартире, часть - нашлась у соседки.

Как отмечается, некоторые жители района начали возвращаться домой, чтобы сохранить имущество, и приходят в ужас от увиденного. Например, один из потерпевших рассказал, что в его доме выбили окно, украли ноутбуки и телевизоры, из гаража — инструменты. При этом гараж взламывали как минимум дважды за месяц.

Многие пострадавшие не рассказывают о том, что подверглись нападению мародеров, так как боятся своих же солдат и власть.

В то же время, видеозаписи, опубликованные жителями, показывают разграбленные магазины, жилища и заправочные станции. На других роликах видно, что военнослужащие забирают технику и товары из складов маркетплейсов. Ранее, 19 августа, стало известно, что солдаты РФ ограбили магазин "Мегафон" в Курской области. Позднее появилась информация, что виновные были задержаны, а некоторые из них оказались уроженцами Чечни, что также подтвердил советник губернатора Роман Алехин. Аналогичный случай произошел 23 августа, когда на видео попали российские солдаты, выносящие товары со склада Wildberries.

Россияне мародерят в Курской области

Как сообщал УНИАН, в Курской области РФ, часть которой контролируют ЗСУ, российские военные занялись мародерством – один из таких героев оказался боевиком подразделения "Ахмат". В соцсетях он подписывался как Юсуф Абдулвадудов. На одном из фото с его страниц в соцсетях он стоит в футболке с надписью "Полк им. Ахмата Кадырова", на другой — на фоне "УАЗа", который зарегистрирован на управление Росгвардии по Чечне.

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