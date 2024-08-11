Утверждается, что такую информацию передали матери военнослужащих.

Российские солдаты срочной службы остаются на позициях в Курской области - командиры отказываются уводить их в тыл, заявил источник в одной из организаций, оказывающей правовую помощь российским военным, пишут росСМИ.

По словам источника, срочников объявили боевым подразделением, им дают боевые команды. Такую информацию передали матери двоих военнослужащих.

В СМИ уточнили, что речь идет о срочниках, которые служат в частях в других регионах и были направлены в Курскую область в рамках командировки. В частности, известно, что некоторіе солдаты приехали из Воронежской области.

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Бои в Курской области - актуальное

Напомним, в The Times писали, что вторжение на российскую территорию в Курской области - самое рискованное решение президента Украины Владимира Зеленского на данный момент. Оно застало врасплох не только Москву, но и западных сторонников Киева.

"Зеленский отчаянно пытается изменить мнение о том, что Украина проигрывает войну. Успехи на Черном море и против российских войск в Крыму не привлекают внимания всего мира, когда армию его страны медленно, но неуклонно вытесняют с большей территории на востоке Украины. Зеленский пытается найти способ остановить или обратить вспять эту динамику. Этот стратегический военный выбор во многом соответствует его стилю: смелый и рискованный", - говорилось в статье.

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