Командиры задействованных в ней подразделений узнали о плане только за 2 недели до начала наступления.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский раскрыл детали подготовки Курской операции ВСУ. По его словам, командиры задействованных в ней подразделений узнали о плане лишь за 2 недели до начала наступления. Об этом он сообщил в интервью lb.ua.

Что предшествовало операции

"Если вы помните, летом прошлого года ситуация была настолько критическая для нас - враг начал наступательную операцию. Сначала хотел наступать на Харьков, но нам удалось опередить его в действиях. Враг не ожидал, что у нас есть какие-то резервы", - отметил Сырский.

По его словам, на тот момент семь бригад Сил обороны были выведены для ротации. И когда уже стало абсолютно понятно, что враг начнет наступление на Харьков, а этому было много свидетельств - данные нашей разведки, Главного управления разведки, фронтовой разведки, то есть перехвата, - и все они касались того, что россияне выводят части, дают им время на перегруппировку, на отдых, и с начала мая начинают наступление.

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Сырский при этом заметил, что россияне планировали это наступление в 20-х числах апреля, но потом этот срок сдвинулся на начало мая.

"Когда это уже стало понятно, я доложил президенту, и мы выдвинули все наши резервы - бригады, которые находились на полигонах, на восстановлении боеспособности - к границе. Вообще, главная идея противника заключалась в том, что это стратегическое наступление они планировали провести после завершения боевого слаживания 44-го армейского корпуса. Он составлял основу этой группировки. Он был полностью вновь сформирован, то есть это было новое объединение. И численность этой группировки, насколько я помню, колебалась в пределах 140-160 тысяч, это очень много", - рассказал Сырский.

По его информации, этими силами оккупанты планировали наступать на двух направлениях - Харьковском и Сумском.

"Когда мы начали выдвигать наши части к государственной границе - а этот корпус (44-й - ред.) еще не закончил боевое слаживание, его части были на полигонах, - российское командование в ответ на наши действия, которые для них были неожиданными, приняло решение наступать теми силами, которые были у них в наличии. По нашим данным, это было где-то 46 тысяч в районе Белгорода и 23-26 тысяч на Сумском направлении", - отметил Главнокомандующий ВСУ.

В результате, по его словам, действия врага оказались неудачными, он был отброшен. Противник понес очень большие потери и постепенно начал перебрасывать те части, которые готовились к наступлению на Сумы, на Харьковское направление. Но и это россиянам не помогло, наступление провалилось.

После этого, как отметил Сырский, противник перегруппировался, завершил подготовку 44 корпуса и фактически с середины июня начал стратегическую операцию на всем фронте. Начал наступать на Часов Яр, Торецк, Нью-Йорк, Покровск, Запорожье, на Купянском направлении, на Лиманском, то есть фактически везде.

Наступление 6 августа на Курскую область РФ

"Ситуация была критическая, и в этих условиях надо было сделать что-то такое, чтобы максимально ослабить натиск врага. И тогда, собственно, родилась идея провести свое контрнаступление там, где противник этого не ожидает и где он наиболее слаб", - сказал Главнокомандующий.

Тогда и было решено осуществить наступление на Курскую область РФ, откуда противник планировал наступать на Сумщину. Потому что в результате того, что россияне перебросили оттуда все свои части на Харьковское направление, у них остались только подразделения, которые прикрывали государственную границу или те, которые находились в глубине для выполнения каких-то отдельных задач.

"Тогда, благодаря тому, что нам удалось доукомплектовать пять бригад, эти бригады поменяли бригады Десантно-штурмовых войск, которые были в боях на Торецком направлении (95 бригада), в районе Часового Яра (там 80-ка стояла). Нам удалось их вывести, подготовить. Причем все это происходило фактически с колес. Бригады выходили, даже не доукомплектовались полностью. В бригадах было по два батальона, потому что третьи батальоны только доукомплектовывались. Тогда нам пришлось раскомплектовать две бригады, вы помните - 153-ю и 155-ю - и за счет них мы доукомплектовали собственно эти бригады. И начали наступление 6 августа", - рассказал Сырский.

Он отметил, что удалось все это сохранить в тайне.

"Сначала четыре человека знали, потом, конечно, знали командиры уже непосредственно за 2 недели до наступательных действий. Но это требовало очень детальной, тщательной подготовки. В частности, подготовки личного состава, потому что перейти государственную границу, как оказалось, это тоже для некоторых был своеобразный такой моральный барьер", - отметил Главнокомандующий.

По словам Сырского, накануне наступления, он объездил все подразделения, роты, встретился с солдатами и каждому рассказал, для чего идем на Курщину и почему именно здесь.

Он отметил, что полоса вдоль границы была очень мощно выстроена.

"Мы смогли проделать проходы в их заграждениях только около 12 часов дня. Эта проблема есть и на некоторых других участках. Представьте, преодолеть два противотанковых рва, каждый глубиной и шириной до 3-4 метров. Все тетраэдры (противотанковые заграждения, их еще называют "зубы дракона" - ред.) соединены между собой металлическим тросом, а на некоторых участках еще и заминированы. Их начинает стягивать инженерная техника, и тут идут подрывы противотанковых мин. И плюс дроны", - подчеркнул Сырский.

По его словам, тогда Силам обороны очень повезло, потому что в то время у противника не было дронов на оптоволокне (они только начали появляться).

"Это для нас потом стало большой проблемой. А на тот момент, количество наших дронов преобладало, нам удалось скоординировать подразделения БПЛА с действиями штурмовых подразделений. Кстати, тогда впервые о себе заявили штурмовые батальоны. Они показали свою высокую эффективность. Помните, был тезис, что надо комплектовать только те бригады, которые имеют традиции, опыт, которые воевали, а эти подразделения были сформированы с нуля. Некоторые командиры даже не кадровые были", - отметил Сырский.

По его словам, эти бригады пошли впереди, проделали проходы совместно с инженерами, прорвали оборону. "Они шли как передовые отряды перед нашими десантными бригадами", - подчеркнул Сырский.

Курская операция - подробности

Как сообщал УНИАН, ранее The Economist писало, что Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский при планировании операции в Курской области сделал ставку на секретность.

По данным журналистов, планами он делился только с небольшой группой генералов, силовиков и с президентом Владимиром Зеленским. О подготовке наступления не знали ни руководитель Офиса президента Андрей Ермак, ни западные партнеры Украины. Большую часть разведки взяла на себя военная разведка, ГУР включили в процесс только на поздней стадии.

На днях президент Украины Владимир Зеленский сказал, что операция ВСУ в Курской области РФ продолжается. По его словам, никакого окружения украинских сил нет. Наши Силы обороны сдерживают сейчас 64 тысячи российских солдат в этом регионе.

Украинские эксперты считают, что аналогичные курской операции стоит реализовать Украине в других обалстях РФ, создав "буферную зону" вдоль всей украинской границы за счет территорий страны-агрессора.

И в марте этого года начала появляться информация о прорыве границы и вхождении ВСУ на территорию Белгородской области РФ. Официально военное руководство Украины информации об этом долго не предоставляло. Однако 7 апреля президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил, что Силы обороны проводят операции на территории Белгородской области противника. По его словам, главной целью этой операции и событий на Курщине является максимальная защита украинской территории, в частности общин в Сумской и Харьковской областях.

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