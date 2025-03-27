Главнокомандующий ВСУ Сырский отмечает, что украинские воины и в дальнейшем держат "санитарную зону" на территории страны-агрессора, осуществляют результативные контратакующие и штурмовые действия.

С начала украинской операции на Курщине российская армия уже понесла потери на этом направлении в более 55 тысяч человек, из них безвозвратных более 22 тыс. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского.

"За семь с половиной месяцев с начала Курской операции общие потери, которые наши воины нанесли противнику, составляют более 55 тыс. человек. Из них безвозвратные - более 22,2 тысячи, санитарные - более 31,8 тысяч захватчиков", - говорится в сообщении.

Еще более 940 человек взяты были в плен украинскими силами.

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"Мое почтение воинам на Курском направлении за результативность и стойкость. Благодаря вам держим "санитарную зону" на территории страны-агрессора, блокируем врага на северной границе Сумщины. Уверен, что новые наступления и новые победы у нас впереди", - написал Сырский.

Он сообщил, что в связи с увеличением интенсивности действий противника и попыткой врага вытеснить и перевести боевые действия на территорию Сумщины, работал в Сумской области в бригадах десантно-штурмовых войск, морской пехоты, территориальной обороны, механизированных и некоторых других подразделениях.

"Здесь, в операционной зоне группировки войск "Курск", наши воины и в дальнейшем проводят оборонительную операцию, чтобы не допустить прорыва противника вглубь территории Украины. С той же целью украинские войска осуществляют результативные контратакующие и штурмовые действия", - отмечает Главнокомандующий.

По словам Сырского, в ходе работы детально изучил проблемные вопросы, касающиеся организации обеспечения боевых действий, а также принял решение о пополнении боеприпасов, дронов и перемещении резервов.

Курская операция Сил обороны

Как сообщал УНИАН, операция Сил обороны Украины в Курской области РФ началась 6 августа прошлого года. В январе Генеральный штаб ВСУ информировал о потерях противника на Курщине. Так, по состоянию на 6 января, потери российского войска составили более 38 тысяч, из них около 15 тысяч - убитыми.

Курская операция имела целью не допустить наступление врага в Сумской области и создание "буферной зоны".

Украинские эксперты считают, что аналогичные курской операции стоит реализовать Украине в других обалстях РФ, создав "буферную зону" вдоль всей украинской границы за счет территорий страны-агрессора.

О новом "тихом вторжении" ВСУ уже Белгородскую область РФ пишет The Telegraph.

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