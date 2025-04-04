Президент подтвердил присутствие Сил обороны Украины "не только на территории Курской области" России.

Операция ВСУ в Курской области РФ продолжается, никакого окружения украинских сил нет. Украинцы сдерживают 64 тысячи российских солдат в этом регионе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге 4 апреля.

Он подчеркнул, что Россия не хочет прекращения огня.

"Мы понимаем, что она хочет, и какие следующие шаги, и где собираются у них военные, где увеличение выстрелов, где увеличение атак и наступлений. Например, по всей линии фронта сегодня мы видим более 200", - сказал Зеленский, добавив, что увеличение атак могло быть пару дней назад, но погода была неблагоприятной.

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Как подчеркнул президент, россияне хотят максимально все сделать, чтобы полностью вытеснить украинские войска из Курской области:

"Разумеется, у них есть символические даты. В следующем месяце символические для них даты, когда они хотят показать те или иные победные шаги. Но пока что мы контролируем ситуацию. Мы там находимся. И для нас это очень важно. Мы держим там большое количество военных - 64 тысячи россиян на Курском направлении".

Зеленский добавил, что это очень серьезная группировка, которая могла бы быть на других направлениях фронта и атаковать Силы обороны Украины.

Отдельно он отметил, что все понимают, в том числе это подтверждают генералы из Франции и Великобритании, что украинские военные находятся на Курщине, и никакого окружения там нет.

"И не только на территории Курской области, кстати, есть наше присутствие", - добавил Зеленский.

Напомним, как писал УНИАН, американский генерал Кристофер Каволи заявил, что ВСУ контролируют значительную часть Курской области в РФ, а также вошли в соседнюю Белгородскую область, расширяя свое присутствие на российской территории.

"Сейчас довольно значительные силы удерживают немалую - хотя и уменьшенную, но все же существенную - часть территории в Курской области России. И они удерживают очень выгодные с оборонительной точки зрения позиции южнее, в Белгородской области... Украинцы несколько недель назад начали небольшое контрнаступление на территории России (в Белгородской области). Поэтому в этом районе все еще продолжается противостояние с переменным успехом", - заявил генерал.

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