Сейчас у россиян проблемы с военной техникой, однако вряд ли это критически повлияет на их возможности ведения боевых действий, считает эксперт.

У россиян есть значительное преимущество в живой силе в районе города Курахово Донецкой области, сообщил в эфире Radio NV военный аналитик Денис Попович.

"В несколько раз там преимущество. Из определенных источников даже звучат такие пропорции, как 1 к 6 в пользу противника. К большому сожалению, этот "карман" сейчас сжимается, и прежде всего с севера. Есть информация о присутствии врага в окрестностях самого Курахово, отдельные группы врага туда зашли и пытаются закрепиться", - сказал Попович.

Он добавил, что россиянам удалось зайти с восточных окраин города, а это означает, что они продолжают давить с трех сторон - с севера, востока и юга.

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"Причем с юга, на мой взгляд, достаточно угрожающее давление в том плане, что враг пытается зайти сильно западнее и пытается перерезать трассу в районе поселка Константинополь. А, возможно, даже еще западнее. И это создает опасность того, что в случае, если этот плацдарм закроется, то нам надо будет отступать очень далеко на запад - на 10-15-20 километров. И таким образом большое количество территорий будет потеряно", - добавил эксперт.

Если Силам обороны придется отступать из Курахово дальше по трассе, то враг может перебросить оттуда свои силы на Покровское направление, отметил Попович.

Кроме того, эксперт добавил, что сейчас у россиян есть недостаток техники. Однако, по его мнению, вряд ли это приведет к критическим проблемам в составе ВС РФ.

"Здесь надо смотреть на данные OSINT-аналитиков, которые наблюдают, как опустошаются российские базы хранения. А они опустошаются - техника там исчезает большими темпами. То, что сейчас россияне воюют на советских запасах, - это не является секретом. Эти запасы заканчиваются, произойти это может в 2025 году. Но здесь надо понимать, что враг сейчас ведет войну в значительной степени живой силой... А живая сила у них пока заканчиваться не собирается", - пояснил Попович.

Война в Украине: что надо знать

Накануне аналитики DeepState сообщили о продвижении российских захватчиков сразу на нескольких направлениях. В частности, им удалось захватить населенный пункт в Донецкой области, а также приблизиться к городу Купянск.

Между тем эксперты из Института изучения войны отмечают, что у российских оккупантов заканчивается бронетехника на складах хранения. По их словам, запасов врагу хватит до осени 2025 года.

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