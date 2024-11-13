Курахово имеет некоторые особенности рельефа, и это может затормозить оккупантов, говорит Коваленко.

Российские подразделения на Покровско-Кураховском направлении уже задействуют дополнительные резервы. И сейчас основная цель Курахово – маскимально истощить врага, заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Например, Вторая общевойсковая армия, которая входит в состав группы войск "Центр", недавно была усилена 61-й отдельной бригадой морской пехоты. Зона ответственности этой бригады – Левобережная Херсонщина, Алешки, но ее передислоцировали на Покровское направление для усиления. То есть резервы уже тратят, и Курахово может превратиться в мясорубку, которая максимально пропустит через себя российский ресурс, и оккупантам не хватит потенциала, чтобы начать наступательные действия на Покровск", – пояснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам Коваленко, рассчитывать на то, что Курахово удастся удержать в обороне до конца, не стоит. Эксперт считает, что в определенный момент украинским силам придется отступать. Но Курахово имеет некоторые особенности рельефа, и это может затормозить оккупантов.

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"Сейчас россияне пытаются закрепиться на восточных окраинах Курахово, но между восточной частью города и его центром проходит Балка Длинная – естественная преграда, которая может стать долгосрочным тормозным элементом для наступающих войск. Например, как это было в Часовом Яру, когда канал долгое время был естественной преградой, не позволявшей россиянам закрепиться на правом берегу. Поэтому такие особенности могут быть использованы для максимального замедления россиян в районе Курахово", – констатировал Александр Коваленко.

Война в Украине: ситуация на фронте

13 ноября российские захватчики попытались прорвать украинскую оборону возле Купянска Харьковской области. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Там отметили, что часть российских солдат была переодета в форму образца Вооруженных Сил Украины, что является военным преступлением.

Между тем обозреватель Денис Попович прогнозирует, что если РФ оккупирует Курахово Донецкой области, оккупанты, скорее всего, начнут наступление на Покровск.

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